Список пострадавших «друзей» Владлена Татарского, при взрыве Z-кафе в Санкт-Петербурге

В воскресенье вечером в связанном с бизнес-империей Евгения Пригожина кафе Street Food Bar №1 в центре Петербурга прогремел взрыв. Жертвой стал военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин
). Еще более 30 человек, которые пришли на его творческий вечер, пострадали. По предварительной версии, взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую Татарский получил в подарок от Дарьи Треповой
.
Пострадавшие при взрыве в кафе:
- — 25-летний Вячеслав Леушин поступил в больницу с травмами мягких тканей лица, туловища, а также баротравмой
- — 31-летняя уроженка Омска Ксения Колодкина получила ожог лица, шеи, груди и верхних конечности 2 степени, а также многочисленные осколочные ранения. В тяжелом состоянии поступила в реанимацию.
- — 19-летний студент Вадим Гасенко был ранен осколком. С многочисленными ушибами и травмами поступил в операционную, находится в тяжелом состоянии.
- — 28-летняя ассистентка режиссера и кастинг-директор Юлия Нагорская была госпитализирована с баротравмой и множественными ссадинами лица. Она находится в удовлетворительном состоянии.
- — 40-летняя фотограф «ЧВК Вагнер Центр» и «Киберфронта Z» Елена Тельных получила множественные ранения лица и шеи. В состоянии средней тяжести ее госпитализировали в реанимацию.
- — 14-летняя Прасковья С. получила черепно-мозговую травму, слепое ранение века и глаза и двухстороннюю травму среднего уха.
- — 44-летний Евгений Бурдань с множественными осколочными ранениями головы находится в состоянии средней тяжести
- — 54-летний историк Евгений Вологин был госпитализирован в состоянии средней тяжести с раной колена и сотрясением мозга.
- — 45-летний Роман Струков с взрывным ранением и травмой головы находится в реанимации
- — 60-летний отставной военный Юрий Гусев в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию Мариинской больницы с множественными ранениями головы и конечностей.
Так же, среди пострадавших при взрыве оказался депортированный из Таллина координатор «Бессмертного полка» Сергей Чаулин
. Он получил множество оскольчатых ранений головы, груди, конечностей и живота.