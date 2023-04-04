«Пауки Путина». Times связывает убийство Татарского с внутренними противоречиями в России

По мнению журналистов газеты, убийство Татарского, скорее связано с внутренними противоречиями в России, чем с действиями украинских спецслужб.

Timesпри этом ссылается на слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который, комментируя смерть Татарского, написал, что "пауки поедают друг друга в банке".

В ответ на официальную версию российских властей о том, что взрыв якобы организовала Украина, газета пишет: "Это было слишком даже для путинских манипуляторов новостями. Подобные утверждения могут польстить киевским службам безопасности, но у их офицеров очевидно нет ни времени, ни возможностей для вербовки агентов в ультранационалистических кругах в России".

"Скорее убийство отражает раскол в путинских элитах, брутализацию внутренней политики и бандитскую ментальность, которая стала преобладать в военной России", - сказано в редакционной статье Times.

С расколом в российских элитах газета также связывает убийство дочери российского философа Александра Дугина, произошедшее летом прошлого года.

Описывая такой раскол, журналисты Times напоминают о конфликте основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и поддерживающих его ультранационалистов с чиновниками Министерства обороны. Фомин пропагандировал взгляды Пригожина - и был взорван в кафе, которое раньше тому принадлежало, напоминает газета.

"Первое, что можно заподозрить, - это то, что нападение организовали либо внутренние противники группы "Вагнер", либо те, кто завидует ее влиянию в Кремле", - считает издание.

Как сказано в редакционной статье, недовольство в российском обществе не ограничивается армией. Газета напоминает, что за последнее время по меньшей мере 15 высокопоставленных сотрудников крупных энергетических компаний умерли при загадочных обстоятельствах – падая из окон высоких зданий или моторных лодок.

Хотя все эти случаи формально описываются как несчастные случаи или возможные самоубийства, в реальности они могут быть связаны с переменами в распределении денежных потоков: на фоне экономического падения в России сокращаются возможности по "распилу", считает Times.

Газета ссылается на публикацию корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, который до ареста по обвинению в шпионаже описал в своей газете, как в российских финансах нарастает противоречие между необходимостью поддерживать высокие военные расходы и выплачивать субсидии – при общем недостатке рабочей силы и массовом исходе молодежи, опасающейся мобилизации.

"Таким образом и начинают образовываться трещины в автократическом режиме, который становится более жестким, но не добивается успеха, - заключает Times. Путин создал систему, в которой, по его расчетам, он должен был править еще по меньшей мере 10 лет. С каждым днем такой сценарий становится все менее вероятным".