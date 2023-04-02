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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Апрель » 2 » 21:14:36
 

Российские каналы уже пишут, что взорвала Татарского украинка Мария Ярун из Ивано-Франковска

Вчера, 21:28:36 634 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Российские каналы уже пишут, что взорвала Татарского украинка Мария Ярун из Ивано-Франковска

Российские телеграм-каналы уже пишут, что статуэтку Татарскому вручила украинка. После того, как они опубликовали ее предполагаемое фото, оно оказалось взятым из аккаунта Вконтакте некой Марии Ярун из Ивано-Франковска.
 
После чего в российских медиа начали обсуждать, что именно эта женщина была в кафе, где взорвали Владлена Татарского.
 
Но пока эта информация выглядит некорректной.  
 
В аккаунте ВК, который не ведется с 2018 года, указано, что Мария Ярун 1983 года рождения. То есть ей сейчас 40 лет. 
 
При этом очевидцы взрыва, не сговариваясь, называли предполагаемую убийцу "девушкой", которая отрекомендовалась как студентка Академии художеств. Что явно не подпадает под описание Марии Ярун из ВК.

 
Тэги: взрыв, Владлен Татарский, Санкт-Петербург
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