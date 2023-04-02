Кто такой Владлен Татарский? Максим Юрьевич Фомин. БИОГРАФИЯ

Блогер и военкор Владлен Татарский родом из Украины. Его настоящее имя Максим Юрьевич Фомин. Будущий боец донбасского ополчения появился на свет 25 апреля 1982 года в шахтерском городе Макеевка, расположенном рядом с нынешней столицей непризнанной Донецкой Народной Республики – Донецком.

В детстве Максим ничем не отличался от своих сверстников. Учился в обычной средней школе № 93, которую закончил в 1999 году. После окончания школы не стал поступать в ВУЗ, а решил пойти по стопам отца и деда, устроившись работать на шахту.

Проработав несколько лет на шахте, Фомин решил заняться бизнесом. Он арендовал место на рынке, организовав торговлю по продаже мебели. Через время Максим решил расшириться, открыв несколько мебельных магазинов. Пришлось взять кредиты в банке.

Магазины не приносили того дохода, на который рассчитывал начинающий бизнесмен, платить по кредитам было нечем. Чтобы выйти из сложной финансовой ситуации, Фомин не нашел ничего лучше, как добыть деньги преступным путем.



В декабре 2011 года он вместе с друзьями совершил вооруженный налет на один из коммерческих банков. Правоохранительным органам удалось найти преступников, и Фомина арестовали.

После вынесения приговора Фомина Максима Юрьевича отправили отбывать наказание в исправительную колонию города Горловки.

Владлен Татарский и бандитский Донецк

Работа на фронте

В 2014 году протесты на Юго-Востоке Украины обострились. Максим находился в колонии, когда 21 июля 2014 года разгорелся бой прямо возле нее. Снаряды попадали на территорию колонии. Среди заключенных было немало раненных и погибших. 27 августа Владлену удалось сбежать из заключения. Не раздумывая, Татарский вступил в ополчение, взяв позывной Профессор.



Первое время Владлен воевал под началом полевого командира горловского ополчения Игоря Безлера. Затем была служба в подразделении «Витязь». После преобразования ополчения в народную милицию перешел в разведроту 4 бригады НМ ЛНР, где прослужил до конца 2014 года. Весной 2015 года вновь вернулся на службу, провоевав год в батальоне «Восток».



В 2016 году Максим Фомин вновь оказался в местах лишения свободы, проведя 4 месяца в исправительной колонии т.н. «ДНР», а позже был отпущен.



В 2017 году заключил контракт с НМ ЛНР и был направлен в батальонную разведку. Татарскому пришлось служить в ЛНР, так как в НМ ДНР его не брали из-за судимости.



В 2020 году Фомин уволился из т.н. «Народной Милиции ДНР» и переехал в Москву, начав медийную деятельность.



С началом полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 создал свой телеграм-канал «Вечерний Владлен». В это же время он опять вернулся в «батальон “Восток”» т.н. «ДНР», в составе которого участвовал во вторжении в Харьковскую область и в уничтожении Мариуполя.



Карьера военкора

Уйдя со службы, Фомин решил попробовать себя в качестве блогера. Под псевдонимом Владлен Татарский он создал собственную группу «Терриконы Донбасса». В группе освещаются события, касающиеся конфликта на Донбассе.

С начала возобновления боевых действий Владлен вновь вернулся на передовую, но теперь уже в качестве военкора. Ежедневно Татарский выкладывает на своей странице ВКонтакте и в Телеграм-канале видео «Дневной Владлен» либо «Вечерний Владлен» с отчетом о произошедшем за день на фронте.

Личная жизнь Владлена

Максим не любит рассказывать о личной жизни. Возможно, причина в том, что он опасается за свою семью. Некоторые сведения имеются на украинском сайте «Миротворец». Судя по информации украинских спецслужб, у Владлена было два брака. Первую жену звали Марина. В 2004 году она родила Фомину сына, которого назвали Даниилом. Вторая жена – Ксения Владимировна Фомина.

Обвиняется в:

Непосредственном участии в полномасштабной военной агрессии против Украины (в том числе - в таких вопиющих эпизодах этой агрессии, как уничтожение Мариуполя), а также в пропаганде этой агрессии и иных военных преступлений.

Деятельность Максима Фомина в качестве боевика и военного преступника открыто зафиксирована им самим в большом количестве интервью, биографий и т.д.

Что касается его пропагандистской деятельности, то «Владлен Татарский» в публичной сфере известен следующим:

призывает гордиться геноцидом в Буче и устраивать ещё большие зверства в Украине ;

призывает наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины и уничтожать электростанции, чтобы в больницах умирало больше украинцев ;

поддерживает совершение военных преступлений боевиками т.н. «ДНР» и «ЛНР» и военнослужащими ВС РФ, например убийства военнопленных ;

и наконец, не нуждающаяся в комментариях фраза: «…всех победим, всех убьём, всех, кого надо, ограбим – всё будет как мы любим ».



Таким образом, очевидно, что Максим Фомин является активным соучастником военных преступлений Кремля на территории Украины – как в период «гибридного» вторжения на Донбасс в 2014-2022, так и в период полномасштабного вторжения РФ в Украину начиная с февраля 2022 года.



Кроме того, откровенно человеконенавистническая пропагандистская деятельность Максима Фомина прямо противоречит как международному праву (в частности, статье 20 Международного пакта о гражданских и политических правах от 1966 г.), так и, как минимум, уголовному праву Российской Федерации (ст. 354 Уголовного кодекса РФ) и Украины (ст. 436 Уголовного кодекса Украины), и должна получить надлежащую официальную правовую оценку, с вытекающими из нее последствиями для данного лица.

Владлен Татарский был убит сегодня 2 апреля 2023 года, в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга.

Знаменитое заявление Фомина в Кремле

Знаменитое заявление Максима Фомина в Кремле в декабре 2022-го года, где он кратко охарактеризовал смысл ежегодного послания Путина. «Всех убьём, всех кого надо ограбим»…