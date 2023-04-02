Дарья Трепова задержана по подозрению в убийстве Владлена Татарского в Санкт-Петербурге

Девушка 1997 года рождения доставлена к следователю, сообщил собеседник агентства. По его словам, у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.



Подозреваемую во взрыве в Санкт-Петербурге девушку ранее задерживали на митингах — Baza. По данным издания, это некая Дарья Т. В феврале 2022 ее дважды задерживали во время антивоенных митингов в Санкт-Петербурге. Ряд изданий также пишет, что подозреваемая якобы переводила деньги «экстремистским организациям».

Дмитрия Рылова объявили в розыск

По подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского разыскивают мужа Дарьи Треповой — Дмитрия Рылова. Его подозревают в соучастии во взрыве в кафе, где проходила встреча с военкором Татарским.

Жену Рылова — Дарью Трепову — следователи недавно задержали (о задержании сообщил «Интерфакс»). Предварительно, именно она принесла в кафе бюст со взрывчаткой и подарила его Татарскому. При этом сам Рылов, по данным «Базы», на встрече в кафе не присутствовал.

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова задержана по подозрению в убийстве Владлена Татарского — «Интерфакс»