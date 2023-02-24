В Петербурге мужик под песню «Вставай, страна огромная» выстрелил из обреза в омоновца. ВИДЕО

В Санкт-Петербуге в пятницу, 24 февраля, произошел инцидент со стрельбой, в результате которого тяжелые ранения живота получил один из силовиков. Как сообщают российские Telegram-каналы и СМИ, 50-летний уроженец Узбекистана Тигран Хачикян выстрелил из обреза в одного из сотрудников ОМОНа, наряд которого патрулировал центр города.Примерно в 11:50 по московскому времени (10:50 по Киеву) в районе станции "Гостиный двор" мужчина достал колонку, включил песню "Священная война" со словами "Вставай, страна огромная", а когда к нему подошли силовики и попытались задержать его, он достал обрез и успел выстрелить в одного из омоновцев, после чего его повалили на землю и стали избивать.На допросе Хачикян рассказал, что еще дома подготовил два помповых ружья и патроны к ним, а также два "коктейля Молотова". Вместе с этим оружием он добрался на такси до станции метро "Проспект ветеранов", затем пересел в другую машину и доехал до Садовой улицы, а оттуда прошелся до станции "Гостиный двор".О мотивах стрелявшего пока ничего не сообщается. При этом издание "Коммерсантъ" уточняет, что сегодня центр Петербурга усилен дополнительными нарядами омоновцев, так как власти опасаются акций протеста в годовщину российского вторжения в Украину.Пострадавшего при стрельбе сотрудника ОМОНа доставили в медицинское учреждение, у него тяжелые ранения живота.Напомним, в январе в Москве неизвестные обстреляли автомобили с z-наклейкой и георгиевской лентой. Машины были припаркованы в Нововладыкинском проезде. Между тем в декабре сообщалось, что в Новошахтинске сбежавший из армии российский военный расстрелял полицейских из пулемета.