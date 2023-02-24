В Петербурге мужик под песню «Вставай, страна огромная» выстрелил из обреза в омоновца. ВИДЕО

В Санкт-Петербуге в пятницу, 24 февраля, произошел инцидент со стрельбой, в результате которого тяжелые ранения живота получил один из силовиков. Как сообщают российские Telegram-каналы и СМИ, 50-летний уроженец Узбекистана Тигран Хачикян выстрелил из обреза в одного из сотрудников ОМОНа, наряд которого патрулировал центр города.
Примерно в 11:50 по московскому времени (10:50 по Киеву) в районе станции "Гостиный двор" мужчина достал колонку, включил песню "Священная война" со словами "Вставай, страна огромная", а когда к нему подошли силовики и попытались задержать его, он достал обрез и успел выстрелить в одного из омоновцев, после чего его повалили на землю и стали избивать.
На допросе Хачикян рассказал, что еще дома подготовил два помповых ружья и патроны к ним, а также два "коктейля Молотова". Вместе с этим оружием он добрался на такси до станции метро "Проспект ветеранов", затем пересел в другую машину и доехал до Садовой улицы, а оттуда прошелся до станции "Гостиный двор".
О мотивах стрелявшего пока ничего не сообщается. При этом издание "Коммерсантъ" уточняет, что сегодня центр Петербурга усилен дополнительными нарядами омоновцев, так как власти опасаются акций протеста в годовщину российского вторжения в Украину.
Пострадавшего при стрельбе сотрудника ОМОНа доставили в медицинское учреждение, у него тяжелые ранения живота.
Напомним, в январе в Москве неизвестные обстреляли автомобили с z-наклейкой и георгиевской лентой. Машины были припаркованы в Нововладыкинском проезде. Между тем в декабре сообщалось, что в Новошахтинске сбежавший из армии российский военный расстрелял полицейских из пулемета.