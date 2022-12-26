Новая атака на стратегический аэродром в Энгельсе: что известно. ВИДЕО

Второй за месяц взрыв произошел на военном аэродроме «Энгельс-2» в Саратовской области, где базируются в том числе российские стратегические бомбардировщики. Как пишет российский телеграм-канал, удар был менее мощным, чем в прошлой раз, но в результате него погибли три человека (в прошлый раз о жертвах не сообщалось).



Как сообщило Минобороны России, трое российских военнослужащих технического состава погибли из-за падения обломков украинского беспилотника, сбитого силами ПВО на малой высоте при подлете.

В ведомстве заявили, что в результате удара авиатехника повреждений не получила.

По данным телеграм-канала Baza, помимо трех погибших четыре человека были госпитализированы. Площадь пожара после взрыва составила 120 кв. м, уточняет канал.

Телеграм-каналы публикуют предположительное видео взрыва.

Видео

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что никаких ЧП в жилых кварталах города не было.

Пророссийский телеграм-канал МИГ со ссылкой на местного жителя пишет, что звук от взрыва был не таким сильным, как в прошлый раз: «Когда прилетело первый раз (5 декабря), звук взрыва был сильнейший, думал газ у кого-то взорвался, аж на улицу выбежал, все сигнализации на машинах сработали в округе, хотя от аэродрома живу в километрах двух. Сегодня же где-то в 2:30 по местному слышал свист, а затем громкий "хлопок" - ни одна сигналка на машинах не сработала. Свист перед "хлопоком" был отчетливый».

Пожар, похоже, возник в восточной части рампы (место парковки самолетов) авиабазы, пишет блог OSINTtechnical.

Вероятно, как и в прошлый раз, использовался советский беспилотник Ту-141: это единственное имеющееся в распоряжении Украины оружие такой дальности (Энгельс находится примерно в 750 км от границы с Украиной), пишет блог OSINTdefender.

Контекст

5 декабря произошли взрывы сразу на двух военных аэродромах, где находились стратегические бомбардировщики, — «Дягилево» под Рязанью и «Энгельс-2» под Саратовом. Спутниковые снимки и сделанные на местах фотографии показывали, что в результате взрывов были повреждены военные самолеты. При взрыве бензовоза на аэродроме в Рязани погибли три человека.

Проект «Схемы» выложил фотографии аэродрома в Энгельсе. На сделанной после вероятного удара украинским беспилотником фотографии были видны, судя по всему, пожарные машины и следы от пены вокруг одного из бомбардировщиков. Согласно сделанным утром 6 декабря снимкам, на аэродроме было на шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 меньше, чем на фото от 4 декабря.

Мнение Антона Геращенко

Это уже второй за последний месяц удар по авиабазе в городе энгельс, находящейся более чем за 700 км от территории Украины

Фактически он означает полный крах хваленной российской системы ПВО. Никакие радары рашистов не в состоянии зафиксировать приближающуюся цель. И даже хваленные С-300 и С-400 не могут защитить от угрозы с воздуха.

Все, на что способна россия – это продолжать цинично врать. На этот раз о том, что «средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому «энгельс» некий БПЛА».

Потому что, судя по видео, беспилотник был не сбит, а на самом деле попал в цель и взорвался прямо на аэродроме. И трое погибших военных на территории авиабазы тому доказательство.

Повторная атака на аэродром, откуда российские самолеты взлетают бомбить украинцев, в очередной раз показывает, что россия – это колосс на ватных ногах, погрязший в тотальном вранье.

А российские военные не могут защитить даже себя, не говоря уже о гражданах.

Аэродром стратегической авиации «Энгельс-2» второй раз за месяц подвергся обстрелу. Удар, похоже, был меньшей силы, чем в прошлый раз, но погибли три человека