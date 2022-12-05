Ночные взрывы на аэродроме Энгельс и под РРязань Что известно на сегодня?.ю



БПЛА якобы упал на взлетно-посадочной полосе, пишет Telegram-канал Baza. Отметим, что указанную авиабазу российские оккупанты используют для ударов по территории Украины.

"Оказались повреждены два самолета. Также ранения получили два человека – они были доставлены в больницу", – сообщают пропагандисты.

По их словами, рано утром в понедельник жители Саратова и Энгельса начали заявлять о громком взрыве – они писали об этом в местных чатах, публикуя видео, на которых "было видно яркую вспышку".



"На данный момент официальных сообщений о взрывах в экстренные службы не поступало. В МЧС сообщают, что информации о происшествиях не поступало", – добавил канал "Саратов 24".

Видео взрыва в Энгельсе



А на российских аэродромах сегодня жарко. Так, на стоянке авиационной техники под Рязанью произошел взрыв, погибли три человека, шесть - пострадали, — пишут росСМИ со ссылкой на экстренные службы. А на российских аэродромах сегодня жарко. Так, на стоянке авиационной техники под Рязанью произошел взрыв, погибли три человека, шесть - пострадали, — пишут росСМИ со ссылкой на экстренные службы.

Позже выяснилось, что на аэродроме загорелся бензовоз. Почему загорелся бензовоз — не пишется

В России заявили, что неизвестный беспилотник утром 5 декабря атаковал аэродром в Саратовской области, в частности на авиабазе в Энгельсе. В результате инцидента пострадали самолеты и два человека.