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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Декабрь » 5 » 10:12:35

Ночные взрывы на аэродроме Энгельс и под РРязань Что известно на сегодня?.ю

Сегодня, 10:12:43 756 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночные взрывы на аэродроме Энгельс и под РРязань Что известно на сегодня?.ю

В России заявили, что неизвестный беспилотник утром 5 декабря атаковал аэродром в Саратовской области, в частности на авиабазе в Энгельсе. В результате инцидента пострадали самолеты и два человека.

БПЛА якобы упал на взлетно-посадочной полосе, пишет Telegram-канал Baza. Отметим, что указанную авиабазу российские оккупанты используют для ударов по территории Украины.
 
"Оказались повреждены два самолета. Также ранения получили два человека – они были доставлены в больницу", – сообщают пропагандисты.
 
По их словами, рано утром в понедельник жители Саратова и Энгельса начали заявлять о громком взрыве – они писали об этом в местных чатах, публикуя видео, на которых "было видно яркую вспышку".

"На данный момент официальных сообщений о взрывах в экстренные службы не поступало. В МЧС сообщают, что информации о происшествиях не поступало", – добавил канал "Саратов 24".

Видео взрыва в Энгельсе 


А на российских аэродромах сегодня жарко. Так, на стоянке авиационной техники под Рязанью произошел взрыв, погибли три человека, шесть - пострадали, — пишут росСМИ со ссылкой на экстренные службы.
 
Позже выяснилось, что на аэродроме загорелся бензовоз. Почему загорелся бензовоз — не пишется 
Тэги: Саратов, Рязань, взрыв, аэродром
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