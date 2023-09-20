На аэродроме «Чкаловский» в Подмосковье взорвали два самолета АН-148, ИЛ-20 и вертолет МИ-28Н

Как сообщают в украинской разведке, на аэродроме «Чкаловский» в Подмосковье, группа следственного комитета России расследует диверсию, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены два самолета и один вертолет.
Отмечается, что событие вызвало сильную истерику в высших военных коридорах — на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые «самолеты судного дня» и специальные самолеты (самолеты-разведчики).
По данным ГУР
, неизвестные лица на тщательно охраняемом аэродроме заложили взрывчатку и подорвали самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью.
Степень повреждения самолетов значительная – быстрого восстановления не будет. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения.