Взрыв в тоннеле на железной дороге между Россией и Китаем. А кто это сделал?

На России в Северомуйском тоннеле им. Бессолова на Байкало-Амурской магистрали, прогремел мощный взрыв. Это был единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем, который российская армия использовала для военной логистики.По данным источников УП, в ночь на 30 ноября раздался взрыв на Байкало-Амурской магистрали, который находится в Бурятии. За подрывом железной дороги стоит Служба безопасности Украины. Спецслужба подрыва официально пока не комментировала.По нашим данным, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации.Собеседник издания УП отметил, что это фактически единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. И сейчас страна-террористка использует его, в том числе, и для военных поставок. Взрыв же, по данным СМИ, парализовал этот путь.«Во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ», – отметил собеседник.Ранее сообщалось, что в районе станции Дягилево в российском городе Рязань сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, железнодорожное полотно взорвали. В результате происшествия помощник машиниста получил травмы.