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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Ноябрь » 30 » 12:47:17
 

Взрыв в тоннеле на железной дороге между Россией и Китаем. А кто это сделал?

Сегодня, 12:58:17 1161 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Взрыв в тоннеле на железной дороге между Россией и Китаем. А кто это сделал?

На России в Северомуйском тоннеле им. Бессолова на Байкало-Амурской магистрали, прогремел мощный взрыв. Это был единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем, который российская армия использовала для военной логистики.

По данным источников УП, в ночь на 30 ноября раздался взрыв на Байкало-Амурской магистрали, который находится в Бурятии. За подрывом железной дороги стоит Служба безопасности Украины. Спецслужба подрыва официально пока не комментировала.

По нашим данным, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации.

Собеседник издания УП отметил, что это фактически единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. И сейчас страна-террористка использует его, в том числе, и для военных поставок. Взрыв же, по данным СМИ, парализовал этот путь.

«Во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ», – отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что в районе станции Дягилево в российском городе Рязань сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, железнодорожное полотно взорвали. В результате происшествия помощник машиниста получил травмы.


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Тэги: СБУ, россия, железная дорога, взрыв

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