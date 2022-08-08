Два киллера из российского ГРУ планировали убить министра обороны Украины, их задержали в Ковеле. ВИДЕО

СБУ предотвратила серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины, в частности, министра обороны Украины Резникова и руководителя Главного управления разведки Минобороны Буданова. Об этом говорится в сообщении СБУ в Телеграме , передает Укринформ.

Как рассказали в спецслужбе, в результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа главного управления генштаба вс рф (более известного как ГРУ).

Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста.

За убийство каждого из них российские «кураторы» обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тыс. дол. США.

Установлено, что ДРГ была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки рф для проведения подрывной деятельности на территории Украины. В ее состав вошел житель временно оккупированного Луганска, который в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации «лнр» активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке страны.







По заданию координатора из москвы именно он, используя свои связи среди криминальных кругов, подыскивал киллера для совершения заказных убийств.

В СБУ сообщили, что на его "предложение" ответил житель Киева. За 5 тыс. дол. США он согласился ликвидировать украинского военного, который, по мнению захватчиков, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными.

Это убийство должно было стать «тестовым испытанием» перед выполнением основных задач врага.

А для покушения на руководителей оборонных ведомств «связной» решил лично прибыть на подконтрольную украинским властям территорию. Здесь вместе с сообщником они должны были подготовить план «ликвидации» и представить его на утверждение своим кураторам в рф.

Злоумышленник маскировал маршруты перемещения, поэтому заехал в Украину через территорию беларуси.

Сотрудники СБУ задокументировали его прибытие в Волынскую область через контрольно-пропускной пункт "Доманово" и встречу с сообщником.

Чтобы предотвратить совершение особо тяжких преступлений, контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО «А» задержали обоих злоумышленников в Ковеле.

В ходе обыска у «связного» выявлены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина рф.





СБУ задержала киллеров спецслужб россии, которые планировали убить Резникова и Буданова / Фото: СБУ



На сегодняшний день обоим задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения и умышленном убийстве. Решается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Враг не может победить на поле боя, поэтому прибегает к привычным для него методам – пытается организовать покушения на военных и руководителей украинских органов власти. И этим в очередной раз доказывает всему миру, что россия – это государство-террорист, не соблюдающее никаких цивилизованных правил. Но мы прекрасно понимаем, чего следует ожидать от рф, поэтому действуем на опережение и заранее нейтрализуем спецоперации противника. Будем делать это и далее!», – подчеркнул и.о. Председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк.



В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по привлечению к ответственности российских координаторов подрывной деятельности, которые на сегодняшний день скрываются в рф.

Мероприятия по разоблачению преступлений проводились сотрудниками Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с подразделениями СБУ Волынской области, Национальной полицией и под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры г. Киева.



По данным источников «Страны», «известный активист», которого киллеры, по версии СБУ планировали убить вместе с Резниковым и Будановым, это Сергей Коротких (он же «Боцман») - в прошлом, один из лидеров «Азова» и партии Национальный корпус.