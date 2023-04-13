Кто такой Юрий Денисов, которого ФСБ обвинила убийстве Z-блогера Владлена Татарского

Сегодня на России в ФСБ заявили, что подготовкой убийства Z-военкора Владлена Татарского занимался гражданин Украины Юрий Денисов. Мы собрали все, что известно об этом человеке по утекшим базам, рассказам его знакомых и его аккаунту в соцсети «Одноклассники».

Юрий Денисов родился в городе Снежное Донецкой области, который находился под контролем сепаратистов с 2014 года. В этом городе он жил и учился в школе, рассказали одноклассник Денисова и его бывшая соседка.



В Снежном жила и его мать, отметил бывший одноклассник. При этом на странице в «Одноклассниках» у Денисова кроме Снежного указан Мариуполь — город, который оставался под контролем Украины до мая 2022 года. В 2015 году он также публиковал фотографии из Мариуполя.

Среди фотографий также встречаются снимки в камуфляжной одежде, а также в одежде, похожей на форму украинских силовых ведомств. Однако по опознавательным знакам на одежде «Агентству» не удалось определить, какой структуре принадлежит эта форма.

Согласно утекшим данным, в 2017 году он много раз пересекал границу России и «ДНР». В России у него была регистрация в Сургуте в здании, где находится городской суд, и временная во Владимире — в доме Михаила Денисова.

Как рассказала соседка Михаила Денисова телеграм-каналу Shot, он якобы приходился Юрию Денисову отцом. По ее словам, Юрий (его отчество — Михайлович) жил в этом доме около года в 2015-2016 годах. Михаил, по данным канала, умер осенью 2022 года, а в марте 2023 года Юрий приезжал во Владимир. В утекших базах нет информации о том, что Михаил и Юрий Денисов связаны друг с другом, а также о том, что Юрий Денисов жил в доме во Владимире.

В январе 2014 года, в разгар Евромайдана, Юрий Денисов публиковал фотографии из Киева, сделанные на фоне лозунгов Майдана. Среди снимков есть кадр на фоне палатки с надписью «Революции — да, имитации — нет».

Фото: Юрий Денисов / «Одноклассники»

Еще раз он ездил по местам Майдана позднее: фотографии опубликованы 29 апреля 2014 года. Он фотографировался на фоне военной техники, баррикад и плакатов с лозунгами революции. Один из снимков сделан на фоне палатки с надписями «Донецк. Краматорск. Мариуполь». Активист из этой палатки тогда же, в апреле 2014 года, рассказывал журналистам, что они хотят получить оружие, чтобы биться с сепаратистами: «Дайте нам автоматы и пойдем делать то, чего не может делать армия и спецназ».

Примерно в то же время Денисов начал активно лайкать страницы сепаратистов в соцсетях. Ему нравились публикации вроде «Не хотим в Европу, нам не стать рабами», «Новороссия — страна, временно оккупированная фашистской Украиной» и посты пророссийской группы «Антимайдан» в «Одноклассниках».

По версии ФСБ, в феврале 2023 года Денисов выехал из Украины и попал в Россию через Латвию. О том, что он недавно был в Киеве, также рассказала каналу Shot соседка Михаила Денисова. По ее словам, 35-летний Юрий Денисов рассказывал, что в Литве у него семья. При этом еще 25 февраля 2022 года Украина закрыла выезд из страны для мужчин 18-60 лет.

Также ФСБ опубликовала фотографии машины, которую, по данным спецслужбы, Денисов купил в России. Код региона на номере машины относится к Кировской области, о проживании Денисова в которой ничего неизвестно. При этом российский закон позволяет при покупке машины не менять номера предыдущего владельца. Продавец машины также сообщил RTVI, что продал ее Юрию Денисову 2 марта.

2 апреля был ликвидирован Z-блогер Владлен Татарский

2 апреля в Петербурге произошел взрыв, в результате которого был убит военный блогер Владлен Татарский. По версии следствия, взрывное устройство могло быть заложено в гипсовый бюст, который Татарскому передала посетительница кафе россиянка Дарья Трепова. Суд в Москве отправил ее под арест по обвинению в теракте.



Следственный комитет и Национальный антитеррористический комитет заявляли, что к взрыву причастны украинские спецслужбы. Слова самой Треповой на допросе тоже свидетельствовали в пользу этой версии. При этом СК и ЦОС также говорили о связях Треповой с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.



По версии ФСБ, Дарья Трепова принимала участие в организации взрыва из-за призывов Ивана Жданова и Леонида Волкова. Однако девушка говорила, что не знала о бомбе в бюсте. Кроме того, ее подруга рассказывала, что Трепова не испытывает большой симпатии лично к Навальному.