«Кока-Кола покупает детей на органы»

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в росте детской преступности в России виноваты власти Украины, они влияют на российских детей с помощью видеоигр. Это реальное заявление. Реальные слова одного из высших чиновников РФ.Также, по ее словам, в Украине создали целую систему вербовки российских мальчиков, используя разные схемы:«Эту работу курируют закрытые подразделения СБУ, Центр информационно-психологических операций, его филиалы в Киевской, Винницкой, Харьковской областях. Украинцы используя социальные сети для переписок с российскими школьниками, склоняют их к деструктивным действиям. Многие каналы и закрытые чаты в русскоязычном сегменте, который пропагандирует терроризм, экстремизм, суициды, модерируются с территории Украины агентами СБУ. И, к сожалению, среди этих модераторов нередко встречаются также несовершеннолетние. Вербовка школьников – это, конечно, не единичные случаи. Они создали целую теневую структуру, и сегодня завербованные дети сами могут выступать наводчиками или курировать антипутинские группы Вконтакте».Кузнецова также запомнилась миру разными курьезными высказываниями. В октябре она обвинила американскую компанию Coca-Cola в причастности к продаже украинских детей. Она заявила, что название этой компании якобы фигурировало в соответствующих документах."Захватывая украинский город Святогорск, там обнаружили в детском доме документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Одним из плательщиков была компания Coca-Cola", – сказала вице-спикер.Кроме того, сообщила, что якобы есть данные о том, что в сети якобы много объявлений как о продаже самих украинских детей, так и их органов. Еще как аргумент привела то, что в Украине сейчас "разрешено делать операции по пересадке органов без согласования с родными".