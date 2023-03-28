Суд на России, впервые с 1986 года, разлучил ребенка с родителем по политическим причинам

Маша на уроке ИЗО нарисовала женщину с украинским флагом

Суд в Ефремове (Тульская обл. РФ) приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии по статье о «дискредитации» армии. Его дочь остается в приюте, а мужчину в ближайшее время могут лишить родительских прав. Это первый с советских времен случай, когда ребенка забирают у единственного родителя из-за его политической позиции.Как пишет «Медиазона», Москалева не привезли на оглашение приговора. Где он находится, неизвестно. К двум годам колонии Москалева приговорилПрокуратура накануне запросила для Москалева два года колонии общего режима. Дело мужчины суд рассмотрел накануне за один день, уже на следующий день был объявлен приговор.Алексей Москалев один воспитывает дочь Машу. 1 марта его задержали, органы опеки тогда же увезли Машу в центр для несовершеннолетних. Девочку не отпустили оттуда и после того, как суд отправил Москалева под домашний арест.Как единственный родитель Москалев может ходатайствовать об отсрочке приговора. Однако УПК предоставляет отсрочку только до того момента, как ребенку исполнится 14 лет, а Маше Москалевой сейчас 13.Если мужчину отправят в колонию, это станет первым случаем с советских времен, когда ребенка разлучают с несогласным с властью родителем, рассказывал накануне приговора адвокат Москалева Владимир Биленко.Последний известный случай, когда диссидентов в СССР лишали родительских прав, произошел в 1986 году, рассказал специалист по советским инакомыслящим, сотрудник архива «Мемориала» Алексей Макаров. Тогда в Москве Александр Чукаев был осужден по политической статье, его жену Ларису арестовали по сфабрикованным обвинениям. Их трехлетнего сына передали свекрови Ларисы. Уже в декабре 1986 года Чукаеву амнистировали, а затем она восстановила родительские права. В детдома в последний раз у политзаключенных забирали детей в середине 1970-х, добавил Макаров.

Напомним, в апреле 2022 года Маша Москалева на уроке ИЗО нарисовала женщину с украинским флагом, закрывающую собой ребенка от российских ракет. На рисунке девочке написала «Слава Украине!» и «Нет войне!». После этого ее отца вызвали в школу, откуда вместе с дочкой его забрали в отдел полиции.

Представитель суда уверяет, чтто отец Маши Москалевой сбежал

Самого Москалева также уже штрафовали по административной статье о «дискредитации» армии за комментарии в «Одноклассниках». Уголовное дело на него завели в декабре прошлого года. Мужчина рассказывал, что во время допроса к нему применяли насилие.«Мемориал» признал Москалева политзаключенным.Пресс-секретарь Ефремовского районного суда, который только что приговорил отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, к двум годам колонии по делу о "дискредитации" армии, сообщила, что Алексей Москалев сбежал."Сегодня был оглашены приговор, но подсудимый не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал", - сказала Ольга Дьячук. Ее цитирует "Медиазона" .В зале суда раздались аплодисменты, отмечает издание.