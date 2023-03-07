Что сейчас происходит с тульской школьницей Машей Москалевой, нарисовавшей рисунок против войны и попавшей в приют

Весной прошлого года Маша, на тот момент ученица 6 класса, на уроке ИЗО в школе нарисовала антивоенный рисунок. На рисунке были изображены российский и украинский флаги - на одном было написано "Нет войне", на втором - "Слава Украине". Между двумя флагами - женщина с ребенком, на которых со стороны российского флага летят ракеты.

Со школьницей Машей Москалевой, в прошлом году нарисовавшей антивоенный рисунок на уроке ИЗО, а сейчас отправленной в приют, нет связи уже неделюОтец и знакомые девочки не имеют возможности увидеть ее или хотя бы поговорить с ней по телефону уже неделю, рассказала Би-би-си волонтер общественной организации "Тульский областной народный совет" Елена Агафонова, которая помогает семье Москалевых.Попытка отца в субботу забрать девочку, как и попытки волонтеров навестить школьницу в понедельник и поддержать ее, окончились неудачей. Неизвестно, в каком физическом и психологическом состоянии сейчас девочка.Накануне Агафонова пыталась навестить школьнику в социальном учреждении, однако, по ее словам, ей отказали, сославшись на то, что она не родственница. После неудачи волонтер попросила сотрудников учреждения передать девочке продукты и мобильный телефон, чтобы хотя бы так поддерживать связь, однако Агафонова предполагает, что телефон не передали.Как рассказывала Би-би-си, девочку забрали в социально-реабилитационный центр №5 города Ефремов в Тульской области в среду 1 марта, после того как ее отца Алексея Москалева задержали по уголовному делу (ч.1 ст. 280.3 УК РФ) о "дискредитации" армии. В пятницу мужчину суд поместил под домашний арест, и следователь выдал ему разрешение съездить за дочерью, однако в приюте девочку ему забрать не дали - и даже, по словам Агафоновой, не дали с ней поговорить.Мать Маши Москалевой живет в другом городе и ее воспитанием не занималась. Комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремова никак ситуацию не комментировала.

Рисунок Маши Москалевой на уроке ИЗО

Как рассказал журналистам Алексей Москалев, учитель сообщил о рисунке директору школы, которая, судя по всему, вызвала полицию. После чего с отцом беседу провели полицейские и служба опеки.На Москалева в прошлом году сначала составили протокол по административной статье о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ" (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), а в конце декабря завели уголовное дело (ч.1 ст. 280.3 УК РФ) по аналогичной статье.Сейчас Москалев находится под домашним арестом. "Это нарушение права на проживание родителя с ребенком и явно самоуправство КДН, которая распорядилась держать Машу в этом реабилитационном центре", - сказал Би-би-си его адвокат Владимир Билиенко.