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На России в поезде Тюмень-Адлер умерла 12-летняя Вероника Ю. родом из оккупированной Луганской области. Еще более 100 детей доставлены в инфекционную больницу.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и телеграм-каналы.

Группа из 126 детей из оккупированной Луганской области, отдыхавших в лагере "Олимпийская ребячка" в Тюменской области РФ, возвращалась на поезде домой. Вечером 20 декабря нескольким детям стало плохо, у них поднялась температура.

Вскоре одна 12-летняя девочка потеряла сознание. Медики, сопровождавшие детей, пытались оказать ей помощь, но школьница умерла.

Уже в Балашово детей ждали работники Роспотребнадзора и скорой помощи. Всех детей автобусами доставили в Саратовскую инфекционную больницу. У 46 из них была повышена температура тела. Сейчас все они находятся в медучреждении.



Детей из поезда Тюмень-Адлер автобусами доставили в инфекционную больницу/Фото: российские телеграм-каналы

Как сообщил позже Роспотребнадзор, у детей из поезда Тюмень-Адлер обнаружили грипп А.

В то же время в лагере, где отдыхали дети, работают сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Россия похитила десятки тысяч украинских детей с временно оккупированных территории. За это Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Владимира Путина.

Некоторых детей удается возвращать. Так, 16 декабря стало известно о возвращении к маме в Украину троих детей.