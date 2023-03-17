Международный суд в Гааге выдал ордер на арест путина

"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в пресс-релизе МУС.





Ранее мы сообщали, какие военные преступления совершала Россия на территории Украины - Международный уголовный суд поясняет, что Путин и Львова-Белова подозреваются в незаконной депортации украинских детей. В четверг о том, что вывоз украинских детей на территорию России может считаться военным преступлением, заявила следственная комиссия ООН.Ранее мы сообщали, какие военные преступления совершала Россия на территории Украины - доклад Комиссии ООН . ​​​​

Статистика международных судов

Впервые надгосударственный судебный орган судил первых лиц Японии после Второй мировой войны. В 1948 году Международный военный трибунал для Дальнего Востока приговорил к смертной казни двух бывших премьер-министров Японии Хирота Коки (возглавлял японское правительство 1936-1937 годах) и Хидэки Тодзё (был премьером в 1941-1944 годах). Их арестовали в 1945 году после капитуляции Японии и казнили в 1948 году.

(возглавлял японское правительство 1936-1937 годах) и (был премьером в 1941-1944 годах). Их арестовали в 1945 году после капитуляции Японии и казнили в 1948 году. Жан Камбанда , который в 1994 году был премьер-министром Руанды, был арестован в 1997 году и в 1998 году приговорён Международным трибуналом по Руанде к пожизненному заключению за поддержку геноцида в Руанде народа тутси

, который в 1994 году был премьер-министром Руанды, был арестован в 1997 году и в 1998 году приговорён Международным трибуналом по Руанде к пожизненному заключению за поддержку геноцида в Руанде народа тутси Обвинения против бывшего президента Югославии Слободана Милошевича были выдвинуты в 1999 году. Арестован он был спустя два года — в 2001 году, но процесс по его делу не был закончен, поскольку Милошевич умер в тюрьме в Гааге в 2006.

были выдвинуты в 1999 году. Арестован он был спустя два года — в 2001 году, но процесс по его делу не был закончен, поскольку Милошевич умер в тюрьме в Гааге в 2006. Либерийского диктатора Чарльза Тейлора в 2003 году призвал арестовать Интерпол, включив в свой «красный бюллетень». Задержан он был спустя три года, а в 2012 признан виновным Специальным судом по Сьерра-Леоне (судебный орган, который правительство страны создало совместно с ООН). Он получил 50 лет тюрьмы и сейчас отбывает наказание.

в 2003 году призвал арестовать Интерпол, включив в свой «красный бюллетень». Задержан он был спустя три года, а в 2012 признан виновным Специальным судом по Сьерра-Леоне (судебный орган, который правительство страны создало совместно с ООН). Он получил 50 лет тюрьмы и сейчас отбывает наказание. В 2011 году МУС выдал ордер на арест ливийского лидера Муамара Каддафи по обвинению в преднамеренном убийстве участников протестов и других преступлениях против человечности, совершенных в Ливии с февраля 2011 года. В том же году его захватили и убили повстанцы.

по обвинению в преднамеренном убийстве участников протестов и других преступлениях против человечности, совершенных в Ливии с февраля 2011 года. В том же году его захватили и убили повстанцы. Впрочем, были и случаи, когда глав государств оправдывали. Например, президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо в 2011 году был арестован и доставлен в Гаагу. Его судили, но спустя восемь лет оправдали.

в 2011 году был арестован и доставлен в Гаагу. Его судили, но спустя восемь лет оправдали. Ордер на арест бывшего президента Судана Омара аль-Башира был выдан МУС еще в 2009 году. В 2019 в результате военного переворота он потерял свой пост и был арестован новыми властями страны. Только в 2020 власти согласились передать аль-Башира суду в Гааге. Однако он так и не был предан суду.

Преступления Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Российские власти называли это решение «ничтожным». Но статистика аналогичных дел показывает, что международные суды с 1940-х годов арестовывают глав государств и выносят им приговоры.Преступления, которые вменяют Путину, предположительно совершались на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года, пишет суд. По мнению суда, президент России несет за это «индивидуальную уголовную ответственность». Кроме Путина, МУС выдал ордер на арест и российского детского омбудсмена Марии Львовы-Беловой.Москва заявила, что этот шаг не имеет смысла. «Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет», – заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решения МУС «возмутительными», «неприемлемыми» и «ничтожными» с точки зрения права.Высокопоставленные украинские чиновники приветствовали решение МУС, а генеральный прокурор страны Андрей Костин назвал его «историческим для Украины и всей системы международного права». Андрей Ермак, глава администрации президента, заявил, что выдача ордера — это «только начало».Вероятность суда, пока Путин остается у власти, является незначительной, поскольку суд не может судить заочно, пишет The New York Times.