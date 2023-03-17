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Главная » Новости » Технологии » 2023 » Март » 17 » 20:13:49

Нейросеть показала, как бы выглядел Путин в суде Гааги. ФОТО

Сегодня, 20:50:49 138 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нейросеть показала, как бы выглядел Путин в суде Гааги. ФОТО

Сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

МУС объяснил ордер на арест Путина тем, что «президент РФ, предположительно, несет ответственность за военное преступление, незаконную депортацию населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию РФ». 

Поклонники нейросети Midjourney стали генерировать изображения Президента Путина в суде Гааги, на лавке подсудимых и делятся результатами. 

Путин в суде
Путин в суде
Путин в суде
Путин в суде
Путин в суде
Путин в суде
Тэги: Гаага, Фото, нейросеть, Путин
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