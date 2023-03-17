Нейросеть показала, как бы выглядел Путин в суде Гааги. ФОТО

Сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.МУС объяснил ордер на арест Путина тем, что «президент РФ, предположительно, несет ответственность за военное преступление, незаконную депортацию населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию РФ».Поклонники нейросети Midjourney стали генерировать изображения Президента Путина в суде Гааги, на лавке подсудимых и делятся результатами.