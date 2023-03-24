Как Милошевич оказался в Гааге. Это похоже на историю Путина?

После того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина, его часто сравнивают с президентом Югославии Слободаном Милошевичем. В 1999 году выдачи последнего потребовал трибунал по бывшей Югославии и спустя два года политик оказался в Гааге, хотя вначале называл суд нелегитимным. «Агентство» решило подробнее рассказать, как балканский политик, который правил Сербией и Югославией 13 лет, в итоге умер в тюрьме в Гааге.МУС обвинил Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в депортациях.Похожим было и первое обвинение, которое в 1999 году МТБЮ выдвинул против югославского лидера — участие в преступной группировке, целью которой была депортация около 800 тысяч косовских албанцев. Во время этого насильственного перемещения гражданских лиц силы Югославии и Сербии «систематически обстреливали города и деревни, сожгли дома и фермы, нанесли ущерб и разрушили косовские албанские культурные и религиозные учреждения, убивали мирных жителей и подвергали сексуальному насилию проживающих в Косово албанских женщин», говорится в обвинении.

Что предшествовало выдвижению обвинений

Всего Милошевич был обвинен в 21-м военном преступлении, совершенном на территории Косово, Хорватии, Боснии и Герцеговины. Главные пункты обвинительного заключения — геноцид, депортации, убийства, преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам, лишения свободы, пытки, нападения на мирных жителей и гражданские объекты.

К лету 1999 года Милошевич проиграл свою четвертую войну — в Косово (три первых проигранных вооруженных конфликта — в Словении, Хорватии и Боснии), рассказал «Агентству» юрист и журналист Илья Вукелич. Он живет в Белграде и с 1993 года описывал события в бывшей Югославии для ряда русскоязычных медиа, включая «Радио Свободу», «Независимую газету», «Время новостей», Republic и другие. Война в Косово закончилась тем, что в июне 1999 года после бомбардировок НАТО Милошевич подписал Кумановское соглашение с корпусом миротворцев НАТО в Косово. «Ему пришлось согласиться практически на капитуляцию — на вывод военных, полицейских и провоенных (военизированных — «Агентство») формирований из Косово и ввод туда миротворцев», — напоминает Вукелич.

Как реагировали власти Югославии

После выдачи ордера на арест Милошевича и предъявления обвинений ему правительство Югославии называло МТБЮ нелегитимным органом и орудием НАТО и Запада, говорит Вукелич. При этом, напоминает он, Милошевич еще в 1995 году признал легитимность МТБЮ и обязался сотрудничать с ним, так как поставил свою подпись под Дейтонскими соглашениями, которые положили конец войне в Боснии и Герцеговине. Одним из пунктов этих соглашений было сотрудничество с МБТЮ, включая задержание обвиняемых. При Милошевиче Белград начал выдавать обвиняемых в Гаагу. Одним из первых был отправлен и осужден за геноцид в Сребренице солдат Республики Сербской Дражен Эрдемович.

Что привело к выдаче Милошевича

После обвинений со стороны МТБЮ югославские власти не ограничились словесной риторикой. В 2000 году, спустя год после капитуляции Милошевича перед НАТО, в Югославии провели суд над лидерами и военными стран НАТО. За месяц до отстранения от власти Милошевича Белградский окружной суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы Билла Клинтона, Мадлен Олбрайт, Уильяма Коэна, Тони Блэра, Жака Ширака, Герхарда Шредера, Хавьера Солану и ряд других политиков стран Запада. Всех признали виновными в разжигании агрессивной войны, военных преступлениях против гражданского населения, использовании запрещенных средств борьбы, попытках убийства Милошевича и нарушении суверенитета Югославии. Во время судебных заседаний в зале стояли таблички с именами. После ухода Милошевича приговор был отменен во второй инстанции, а потом прокуратура и сама отозвала иск, говорит Вукелич.

Прежде всего, то, что в сентябре 2000 года он проиграл президентские выборы и ему в голову не приходило оспорить их результат, говорит Вукелич. Единственное, с чем не был согласен Милошевич – с победой его оппонента Воислава Коштуницы в первом туре, сказал он. Разыскиваемый Гаагой президент пытался настоять на втором туре, но уступил под давлением улицы: по стране прошли стотысячные акции в поддержку Коштуницы.

На выборах 2000 года вопрос выдачи Милошевича Гааге был далеко не самым актуальным – оппозиции было важно его свалить, говорит Вукелич: «Вопрос выдачи стал выходить на первый план по мере консолидации новой власти, к весне 2001 года». При этом Запад требовал от Белграда выполнить ордер МТБЮ, но не ставил в зависимость от этого помощь Югославии. Санкции, введенные против Белграда еще в начале 1990-х годов, были сняты сразу же, как Воислав Коштуница стал президентом. Тогда же была оказана финансовая помощь Югославии со стороны стран Запада, и это тоже делалось не при условии выдачи бывшего президента.

К весне 2001 года внутри Югославии стали все чаще звучать требования привлечь к ответственности Милошевича не только за военные преступления, но и за коррупцию, говорит Вукелич. В марте 2001 года сербские власти выдали ордер на арест бывшего лидера по обвинению в покупке дорогой виллы за бесценок, она досталась ему всего за 1000 долларов. Сторонники Милошевича построили баррикады перед виллой, чтобы его защищать, но оказались в меньшинстве.

Милошевич в Гааге. Фото: Flickr

Как Милошевич попал в Гаагу

После недолгого противостояния у его резиденции в марте 2001 года бывший президент добровольно согласился отправиться в тюрьму Белграда. В Сербии начали готовить суд над Милошевичем по делу о коррупции. Но тогдашний премьер-министр Зоран Джинджич считал, что нужно выдавать военных преступников и сотрудничать с Западом, который к началу 2000-х восстановил прерванную во время бомбардировок 1999 году работу дипмиссий и начал помогать стране, разрушенной войной. Президент Коштуница не отвергал сотрудничество, но говорил, что выдача граждан Сербии без их согласия противоречит Конституции, напоминает Вукелич.

Не смотря на возражения президента и даже запрет Конституционного суда, правительство Джинджича приняло постановление об экстрадиции Милошевича в Гаагу. Она произошла 28 июня 2001 года.

Джинджич принял решение выдать Милошевича под давлением Запада, а также потому, что пребывание экс-президента внутри страны создавало риски для нового правительства, взявшего курс на восстановление отношений с Западом, говорит научный сотрудник Фонда Карнеги Максим Саморуков. «Запад неформально увязывал выдачу свергнутого президента с восстановлением отношений: если вы хотите продемонстрировать намерение быть частью европейского мира, то вам надо это чем-то подтвердить. Это понимал и силовой аппарат, который после свержения Милошевича остался прежним, но не стал противодействовать его выдаче», — объясняет Саморуков.

Как реагировали в Югославии на экстрадицию

«Милошевич к тому времени надоел очень многим. Оппозиционное движение “Отпор” выбрало лозунг “Готов е”, то есть “он готов», «с ним покончено», “ему хана”. У него уже не было народной поддержки и людям было все равно, что там трибунал в Гааге, они хотели с Милошевичем разобраться», — рассказал Вукелич.

У сербов было несколько главных претензий к своему лидеру. Ультраправые и националисты вменяли ему в вину проигрыш четырех войн на Балканах. С другой стороны, было очень много противников войн. Мобилизация, объявленная в 1991 году, привела к массовому дезертирству и протестам. Женщины даже захватывали парламент, выкрикивая «Верните наших сыновей». «После этого стало ясно, что мобилизация провалилась, и тогда Милошевич создал парамилитарные отряды, фактически это были его пригожины, которые проявили себя особыми зверствами», — вспоминает Вукелич. По его словам, к концу 1990-х люди очень устали от войн и международной изоляции, которые разрушили экономику.

В 2003 году выдавший Милошевича премьер Джинджич был убит. Следствие пришло к выводу, что убийцы пытались воспрепятствовать выдаче сербских военных преступников Гаагскому трибуналу.

Как сейчас в Сербии оценивают выдачу Милошевича

«Это никого особенно не волнует, никто это сейчас не воспринимает как национальное оскорбление или унижение», — говорит Вукелич. Он говорит, что в Сербии сейчас можно увидеть граффити с изображением одного из лидеров сербов Ратко Младича и президента уже не существующей Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине) Радована Караджича, приговоренных в Гааге к пожизненному заключению. «Это показывает отношение к ним как к сербским героям. Но вы не увидите граффити с Милошевичем. Есть представление о том, что это антисербский суд, но это не из-за Милошевича, а из-за того, что больше сербов осудили», — говорит Вукелич.

Югославия была похожа на Россию?

Во время правления Милошевича оставались независимые СМИ, которым выписывали штрафы за критику власти, но проводился сбор денег и медиа продолжали работу. Была и сильная оппозиция, которая, к примеру, в 1996 году одержала победу на местных выборах в крупнейших городах, рассказал Вукелич: «У Милошевича были попытки «украсть» выборы, но оппозиция это пресекала. Когда власти в 1996 году отказались признать победу оппозиции на местных выборах, в течение трех месяцев на улицы выходили до 150 тысяч человек и Милошевичу пришлось согласиться с результатами голосования».