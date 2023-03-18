Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Что будет дальше?

Почему Путин и Белова

Существует множество публичных свидетельств незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию, пишет The New York Times. И именно поэтому адвокаты, знакомые с делом МУС, недавно говорили изданию, что ожидают выдачи ордера на арест. Свидетельства, о которых пишет издание, – это заявления, которые Путин и детский омбудсмен делали публично. Уполномоченная по правам ребенка много раз рассказывала об отправке украинских детей в Россию. Месяц назад гостелевидение показало, разговор Путина и Беловой о том, что «растет и количество обращений наших граждан по поводу усыновления детей» с оккупированных территорий Украины. С точки зрения международного права перемещение детей с оккупированных территорий – это военное преступление.

Что с Путиным будет дальше?

Путин становится невыездным. 123 страны подписали Римский статут МУС. Посещать эти страны теперь опасно для российского лидера. Но отправить в Гаагу обвиняемого, выдачу которого требует МУС, могут не только они, сказал «Агентству» Денис Кривошеев, замдиректора по Восточной Европе и Центральной Азии Amnesty International. По его мнению, для Путина рискованно приехать и в страны, которые не являются участником статута, но могут взять на себя обязательства по выполнению его условия. «Сложно знать заранее, какое государство решится это сделать. Я думаю, рисковать Путин не станет», полагает эксперт.

Ордер МУС делает Путина изгоем и он рискует быть арестованным за границей, соглашается Стивен Рэпп, бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Государственном департаменте США.



Впрочем, решения МУС исполнялись не всегда. Суд предъявлял обвинение президенту Судана Омара Хасана аль-Башира, но он выезжал за границу и не был арестован в других странах.

Сигнал Пекину и Вашингтону. Гарольд Кох, профессор международного права Йельской школы права, сказал NYT, что ордер не только изолирует Путина, но сдерживает Китай от поставок оружия в Россию. А кроме того, это уменьшит сопротивление, которое американские военные оказывают против передачи в МУС собранных в США доказательств военных преступлений России.

Сигнал российским элитам

Как пишет The Guardian, МУС посылает сигнал высокопоставленным российским военным и гражданским чиновникам о том, что они также могут подвергнуться суду. Это ограничит их возможности путешествовать по миру и участвовать в международных форумах.



Ордер МУС показывает, что «главы государств и военачальники не могут совершать военные преступления с абсолютной гарантией отсутствия ответственности», – сказал The Wall Street Journal Майкл Ньютон, профессор права Университета Вандербильта.

Двумя ордерами МУС может не ограничиться

Кривошеев говорит, что пока ордер принят в отношении лишь одного преступления, но сегодняшнее решение суда не будет последним. «Есть целый список хорошо задокументированных преступлений, поэтому список подозреваемых увеличится», – сказал представитель Amnesty. Накануне комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине опубликовала доклад о военных преступлениях в ходе войны, сообщив в том числе об умышленных убийствах, незаконном лишении свободы и пытках.

Удар по российской дипломатии

​​​​​​Тем странам, которые поддерживают МУС и входят в Римский статут, придется переосмыслить отношения с российской дипломатией, сказал «Агентству» бывший российский дипломат Борис Бондарев. «Трудно себе представить, что с одной стороны Путина обвиняют в тяжелых преступлениях, а с другой стороны Шольц или Макрон ведут переговоры лично с ним или с делегацией, которую он уполномочил. Возможно, что следующий шаг с точки зрения здравого смысла – объявить его нелегитимным президентом, но тогда возникает вопрос, а кто легитимный лидер страны?». При этом, главу Китая Си Цзиньпин решение МУС не остановит, и он приедет в марте в Россию с госвизитом, считает Бондарев.

Попадет ли Путин в Гаагу

Как пишет The New York Times, МУС работает так: вначале прокурор (в данном случае, Карим Хан) предъявляет доказательства виновности подозреваемого коллегии из трех судей на стадии предварительного следствия, после чего выдается ордер на арест. После этого разыскиваемое лицо должно быть доставлено в суд и только тогда проходят вначале досудебные, а потом основные слушания.

Таким образом, если подозреваемому удается избежать ареста, слушание для подтверждения обвинений не состоится. Это значит, что заочный приговор невозможен. Впрочем, когда выдавался международный ордер на арест Милошевича, мало кто верил в реальность его задержания, но уже спустя два года глава бывшей Югославии был арестован и отправлен в Гаагу.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль назвал это «возмутительным» и «ничтожным» с точки зрения права. Анализируем последствия решения.