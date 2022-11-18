Хмурый, Стрелков и Крот. Кто виноват в крушении «Боинга» MH17 над Донбассом в 2014 году

Окружной суд Гааги 17 ноября признал Игоря Гиркина (Стрелков), Сергея Дубинского (Хмурый) и Леонида Харченко (Крот) виновными в уничтожении "Боинга" MH17 над Донбассом в 2014 году и убийстве 298 человек. Также виновными в этом были признаны старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и командир разведывательного подразделения "ДНР" Леонид Харченко.



Все они были приговорены к пожизненному заключению в тюрьме:

Игорь Гиркин (гражданин России) - "министр обороны"

(гражданин России) - "министр обороны" Сергей Дубинский (гражданин России) - главарь военной разведки

(гражданин России) - главарь военной разведки Леонид Харченко (гражданин Укарины) - командир разведки

(гражданин Укарины) - командир разведки Четвертый обвиняемый, подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов, не был признан виновным в использовании "Бука".



Суд также признал, что родственники всех погибших должны получить компенсацию за эмоциональные страдания, которые они понесли в результате катастрофы самолета, в полном объеме, в размере 16 миллионов евро. Однако Пулатову не будут давать тюремный срок и требования о компенсации ему нельзя будет предъявить.

Настоящее Время вело прямой эфир с оглашением приговора из зала суда в Нидерландах (в 14:30 по Киеву/15:30 по Минску и Москве).

Приговор по делу MH17



Согласно решению суда, Игорь Гиркин (Стрелков) отвечал за установку и поставку оружия, будучи министром обороны так называемой "ДНР", вел переговоры с ответственными лицами в Москве. Установка "Бук", из которой был произведен выстрел, была привезена в Украину из России. Затем ее отвезли обратно в РФ. Суд заключил, что пуск ракеты мог осуществить только хорошо обученный экипаж, а выстрел был умышленным.

Олега Пулатова суд признал невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Суд счел недоказанным, что Пулатов держал связь с командой "Бука", кроме того, он не находился поблизости от места запуска. При этом Пулатов знал, что планируется запуск "Бука", но не мог непосредственно повлиять на выстрел.

Гиркин, Дубинский и Харченко должны будут выплатить компенсацию родственникам погибших в полном объеме – то есть 16 миллионов евро.

Пассажирский "Боинг" компании Malaysian Airlines был сбит в небе над Донбассом восемь лет назад, 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек – граждане 17 государств, почти две трети погибших – граждане Нидерландов. Суд признал, что самолет был сбит ракетой "Бук" российского производства, который был установлен на поле вблизи населенного пункта Первомайский. Следователи пришли к выводу, что установка принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО из Курска. По версии следователей, установку доставили на территорию так называемой "ДНР" из Курской области России незадолго до выстрела.

Суд согласился с этим утверждением и подчеркнул, что не нашел следов фотошопа ни на одном фото или видео установки "Бук" на пути в "ДНР" и на обратном пути. Он также подчеркнул, что такой массив видео- и фотоданных, который существует о конкретной установке ЗРК "Бук", "не мог быть сфабрикован в такой короткий срок" сразу после катастрофы самолета.

То же самое было сказано в решении суда о материалах прослушки Гиркина и других фигурантов дела, предоставленных Киевом: все они были признаны подлинными. "Никаких следов вмешательства", – подчеркивается в решении суда.

Ни один из обвиняемых в суд не явился, но Пулатов был допрошен в России, и суду были предоставлены видео его показаний. Пулатов также был единственным, кого на процессе представляли адвокаты.

Всем подозреваемым были предъявлены обвинения по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов – в преднамеренном уничтожении самолета и умышленном убийстве. В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов запросила для них пожизненное заключение.

Суд подчеркнул, что так и не удалось установить, кто непосредственно отдал приказ сбить гражданский "Боинг". Однако, как сказано в решении суда, решение сбить самолет было принято "сознательно" и намеренно. Гиркин, как подчеркивается в решении суда, знал о последствиях использования ЗРК "Бук" и своих действий. Он же поручил Дубинскому, Пулатову и Харченко эвакуировать "Бук" в Россию после выстрела. Пулатов, в частности, получил от Дубинского инструкции оставаться рядом с "Буком" в Первомайском. Однако, как сказано в решении суда, Пулатов не принимал непосредственного участия в использовании "Бука".

"Действия обвиняемых не только лишили жизни 298 человек, они оставили глубокие шрамы в душах живущих – родственников погибших и жителей населенных пунктов, близ которых произошло крушение МН17. Никакое наказание для обвиняемых не будет справедливым", – заявил ранее представитель прокуратуры Нидерландов.

"Брата нашли без ног, разорванного на мелкие кусочки". Родные погибших в катастрофе МН17 выступили в суде



Суд подчеркнул, что умысел запуска ракеты по самолету был доказан, но допустил, что военные могли действительно принять гражданский самолет за военный. Но, согласно решению суда, "такая ошибка не умаляет наличия умысла и преднамеренности" и того, что они умышленно пытались убить людей вне зависимости от типа самолета".

Суд отдельно заметил, что Гиркин и другие обвиняемые ни разу не сделали публичных заявлений о том, что произошло с самолетом, и отрицали свое участие в том, что произошло. Такие же заявления делали Дубинский и Харченко. Эти заявления суд считает "неуважительными" по отношению к суду и родственникам погибших.

Суд во время чтения приговора подтвердил "тесные связи" четырех обвиняемых с Кремлем и высшим руководством России, а также то, что российская военная техника России неоднократно пересекала границу Украины, а военное руководство РФ было вовлечено в военные операции на территории "ДНР" и непосредственно ими руководило.

Гиркин, согласно решению суда, связывался с председателем Совета министров "ДНР" Александр Бородаем после катастрофы самолета и, в частности, задавал ему вопросы, что делать с "черным ящиком" самолета. Позже Бородай стал депутатом Госдумы РФ. Это, по словам судей, тоже показывает вовлеченность России в военный конфликт в "ДНР" и то, что именно Москва "имела контроль" над тем, что там происходило.

В решении суда подчеркивается, что Харченко и Пулатов непосредственно занимались эвакуацией ЗРК "Бук" после выстрела на территорию России, а Гиркин непосредственно отдавал им приказы и занимался координацией этого процесса.

Суд в решении заявил, что считает военный конфликт на территории Донбасса военным конфликтом Украины и РФ, в котором Москва "контролировала" власти сепаратистов "ДНР" – несмотря на то, что Москва это публично отрицала, как и сами обвиняемые.