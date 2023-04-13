Суд в Гааге обязал Россию выплатить Украине $5 млрд компенсации за убытки, причиненные аннексией Крыма

Арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить пять миллиардов долларов украинской госкомпании «Нафтогаз» за ущерб, причиненный аннексией Крыма, сообщил глава компании Алексей Чернышов. По его словам, речь идет о возмещении активов, связанных с разработкой газовых месторождений и развитием другой стратегически важной инфраструктуры.
«Верю, что это не последнее решение, которое будет принято в Гааге в пользу нашей страны. За нами правда. А те, кто борются за правду, не проиграют», — написал глава «Нафтогаза» в своем фейсбуке.
Пресс-служба компании уточнила, что если российские власти откажутся от добровольного исполнения решения суда, то, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, «Нафтогаз» имеет право начать процесс принудительного исполнения решения суда на территории тех стран, где находятся активы РФ.
Сумма компенсации, установленная этим решением, является самой большой суммой, присужденной международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию россией активов в Крыму.
Кроме этого, суд принял решение, что Россия должна возместить Нафтогазу расходы, связанные с этим арбитражным производством.
Арбитражные решения можно делать через механизм принудительного выполнения. Следовательно, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.
Справка
Арбитражное решение было принято после слушаний по определению суммы компенсации, которые завершились в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
Предыстория этого решения:
- В октябре 2016 года Нафтогаз и шесть других компаний Группы Нафтогаз инициировали арбитражное производство (дело PCA № 2017-16) против российской федерации на основании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством российской федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, украинско-российское Соглашение о защите инвестиций.
- Нафтогаз просит арбитражный трибунал обязать Российскую федерацию выплатить компенсацию за нарушение Соглашения о защите инвестиций, в том числе за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций Нафтогаза, ставших одной из основных мишеней Российской федерации в Крыму в 2014 году.
- Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности прошли во Дворце мира в Гааге в мае 2018 года.
- В феврале 2019 года трибунал принял решение в пользу Нафтогаза. Суд подтвердил свою юрисдикцию на рассмотрение дела и признал, что Российская федерация в нарушение своих обязательств по Соглашению о защите инвестиций незаконно экспроприировала инвестиции Нефтегаза. Соответственно, текущая (вторая) стадия арбитражного производства касается определения размера компенсации потерь Нафтогаза.
- В июле 2022 года Гаагский апелляционный суд подтвердил юрисдикцию Арбитражного трибунала по делу.
Более подробную информацию о деле можно найти на сайте Постоянной палаты Третейского Суда
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