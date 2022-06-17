Российский агент ГРУ Сергей Черкасов, устроился в Международный уголовный суд в Гааге под видом гражданина Бразилии «Виктора Феррейра»

Here is his Facebook page -- all of the biographic details match his legend. He also has a Twitter (hi @VictorKaiserS) and blog (https://t.co/MjSrM5w7pw)



Good finds by @FoekePostma pic.twitter.com/nzwayeIbyf — Aric Toler (@AricToler) June 16, 2022

Сергей Черкасов — уроженец Калининграда

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) заявила о разоблачении агента ГРУ, который собирался начать работу в Международном уголовном суде в Гааге.По утверждению разведки, россиянина зовут Сергей Владимирович Черкасов, он использовал бразильские документы на имя Виктор Мюллер Феррейра.Речь идет о разведчике-нелегале — такие агенты проходят многолетнюю подготовку и их очень сложно раскрыть. Российские нелегалы выдают себя за граждан других государств, чтобы получить информацию, недоступную для россиян, говорится в пресс-релизе.Как именно был разоблачен россиянин, не уточняется. Официальные органы РФ не прокомментировали заявления нидерландской разведки к моменту публикации статьи.Согласно пресс-релизу федеральной полиции Бразилии, россиянин приехал в Рио-де-Жанейро в 2010 году и стал выдавать себя за бразильца, используя поддельную личность. Под новым именем он несколько лет жил в Ирландии и США, а затем вернулся в Бразилию и стал готовиться к поездке в Нидерланды, так как сумел устроиться стажером в Международный уголовный суд на должность младшего аналитика в отдел предварительных расследований.В апреле 2022 года Черкасову отказали во въезде в Нидерланды и отправили обратно в Бразилию. Там он предстанет перед судом за использование поддельных документов.«Это была долгосрочная, многолетняя операция ГРУ, которая стоила много времени, энергии и денег», — заявил руководитель AIVD Эрик Акербом.В нидерландском пресс-релизе подчеркивается, что Черкасов получил бы доступ к системам Международного уголовного суда, который, в частности, расследует военные преступления в Украине и в Грузии, в которых подозревают в том числе российских военных. «Доступ к этой информации может иметь дополнительную ценность для российской разведки», — заявили в AIVD.К пресс-релизу приложен документ, в котором «Виктор Мюллер Феррейра» подробно рассказывает историю своей вымышленной, по утверждению AIVD, семьи. Предположительно, Черкасов должен был заучить этот документ, пишет NOS. В нидерландской разведке отмечают, что документ иллюстрирует сложность и продуманность «легенды», которую использовал россиянин.Арик Толер из расследовательской группы Bellingcat опубликовал скриншот фейсбука предполагаемого российского агента, а также ссылки на его резюме и блог. Согласно информации оттуда, разведчик учился в Тринити-колледже в Дублине (это одно из старейших учебных заведений Ирландии) и в Школе передовых международных исследований американского университета Джонса Хопкинса.Bellingcat пишет, что, согласно находящимся в их распоряжении государственным базам, Сергей Черкасов — уроженец Калининграда. Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал фото, на котором изображен, как утверждается, Черкасов в военной форме во время учебы в Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.Бывший однокурсник «Виктора Мюллера», которого Нидерланды обвинили в работе на ГРУ утверждает, что на самом деле мужчина, который хотел работать в суде Гааги, — Сергей Черкасов из Калининграда. Мужчина учился с Черкасовым в Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, они ровесники, вместе закончили институт в 2007 году. С тех пор даже остались фотографии Черкасова в военной форме.По его словам, первые пару лет студенты были на связи, но потом прекратили общение — наш собеседник уехал в Москву. Через несколько лет Черкасов уже под новым именем завел страницу на Facebook — согласно биографии в соцсети он жил в Бразилии, учился в Ирландии и США.В апреле он попытался устроиться стажером в суд, который расследует военные преступления в Украине, но его задержали и депортировали из Нидерландов. На новость об этом бывший однокурсник Черкасова ответил коротко: «Круто».