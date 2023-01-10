Олеся Кривцова из Архангельска внесена в список террористов на России из-за сторис с крымским мостом

Студентку второго курса САФУ по направлению «Реклама и связи с общественностью» задержали из-за публикаций в социальных сетях, в том числе про Крымский мост.

В декабре суд назначил Олесе Кривцовой запрет определенных действий. Позже суд изменил меру пресечения на домашний арест, так как на ее имя кто-то купил билеты до Пскова и Владикавказа.

«Донос — долг патриотов», решили студенты Северного федерального университета и пожаловались в ФСБ на свою однокурсницу Олесю Кривцову, которая публиковала пацифистские посты и писала о своих взглядах в закрытом чате.

После этого на девушку завели дело об «оправдании терроризма» и отправили ее под домашний арест.



26 декабря домой к студентке пришли силовики проводить обыск. Как позже рассказала Олеся, они принесли с собой кувалду (по словам одного из них, это был символический «привет от ЧВК Вагнера») и положили Кривцову вместе с ее мужем лицом в пол.

Студентку обвинили в «дискредитации» армии после доноса однокурсников

Суд в Архангельске назначил запрет определенных действий студентке Северного Арктического университета Олесе Кривцовой по уголовным делам о «дискредитации» армии и оправдании терроризма в публикациях во «ВКонтакте» и инстаграме.

Кривцовой запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи, а также получать и отправлять почту и телеграммы. При этом в «экстренных случаях», например для связи с учебным заведением или следователем, пользоваться средствами связи можно, пишет издание.

19-летней студентке вменили статью о «дискредитации» армии из-за публикации во «ВКонтакте» и статью об оправдании терроризма из-за сторис про Крымский мост.

Знакомые студентки рассказывали изданию 29.RU, что на нее могли написать донос другие учащиеся вуза. По словам близких Кривцовой, в октябре несколько студентов обсуждали в телеграм-чате публикации девушки с фотографиями погибших людей и инструкцией о том, как правильно сдаваться в плен. Издание цитировало их переписку:

— Вообще, под статью попадает. Может, раскрутить это дело? — спросил один из участников беседы.

— Под административную разве что. Да и не раскрутить. Просто передать полиции. Ибо это уже конкретный случай, — предложил второй.

— Я командиру написал. У него друзья в органах, сейчас поспрашивает. Тут просто противозаконный акт, поэтому я нахожу, что сказать надо. К тому же зная, что с нашими ребятами в плену делают, — ответил первый.

— Донос — долг патриота. А еще лучше — освещение в медиа. Травля всё сделает лучше, чем МВД, — вмешался в разговор третий студент.

В мае 2022 года Олесю Кривцову штрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Она расклеила на площади Ленина несколько листовок о том, что в Украине тоже живут ветераны ВОВ.

19-летнюю студентку из Архангельска Олесю Кривцову, обвиняемую в «дискредитации армии» и «оправдании терроризма», внесли в список террористов и экстремистов.