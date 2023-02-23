Глаз не отвести: как выглядят самые красивые люди планеты — фото MidJourney, которые вас поразят

Вообще, быть идеалом — это даже скучно. В Сети смеются над тем, что сейчас многие подруги и жены звездных мужчин на одно лицо — стройные брюнетки с ярко выраженными скулами, длинными волосами и пухлыми губами. Искусственный интеллект проанализировал огромное количество данных и представил — как бы выглядели идеальные пары в разных уголках планеты.

Исследовательская компания NordChem, занимающаяся вопросами здоровья и красоты, использовала инструмент искусственного интеллекта под названием MidJourney для визуализации красивых лиц, что может дать представление о том, как данные, полученные из Интернета, объединяются и используются для определения стандартов красоты. Искусственный интеллект использовал сгенерированное пользователями изображение ALT, а также хештеги из ряда источников, от социальных сетей до СМИ, чтобы сгенерировать изображения, соответствующие определенному описанию.

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В список направлений для анализа попали изображения мужчин и женщин из 14 разных стран мира. В список направлений попали Великобритания, США, Австралия, Испания, Италия, Китай, Колумбия, Египет, Индия, Япония, Мексика, Филиппины, Южная Африка и Сирия.

В Соединенном Королевстве и Австралии эталоном женской красоты оказались блондинки со светлыми глазами, миниатюрными носами и выраженными скулами, мужской— русоволосые юноши с очерченными скулами и ямочкой на подбородке.

Американский «стандарт красоты» также оказался очень близок.

Также среди европейских «идеалов» просматривается некоторое сходство между Италией и Испанией, где ренессансные идеалы были лишь слегка модернизированы.

Южная Америка, представленная Мексикой и Колумбией, также отразилась в дуэтах из брутальных молодых людей и нежных девушек.

Не менее характерной оказалась египетская пара.

Дуэт из Южной Африки, созданный ИИ, предстал в национальных костюмах и украшениях.

Идеальные филиппинец и филиппинка тронули пользователей Сети своими веснушками.

Ну а японская пара в национальных костюмах как будто материализовалась с киноэкрана.

Идеальные, по версии ИИ, китаец и китаянка, напротив, скорее отвечают европейским стандартам красоты, которые так ценятся в Китае.

Аутентичности индийского дуэта технология добилась в том числе за счет костюмов и украшений.

Ну а сирийская пара выглядит довольно современно и одновременно драматично.

В заявлении для Daily Star Саманта Хейнс, менеджер по маркетингу NordChem Health & Beauty, сказала: «Целью этого проекта было лучше понять стандарты красоты и то, как эти взгляды различаются по всему миру. Хотя для нас красота означает гораздо больше, чем то, как выглядит человек, стиль его прически или даже размер его мышц, этот искусственный интеллект— невероятный инструмент, который дает нам представление об общепринятых представлениях о красоте и совершенстве в самых разных стран мира. Мы надеемся, что людям будет интересно увидеть эти изображения».

Кроме того, программа предложила композицию для всего мира, в которой данные объединились, чтобы создать изображение, которое демонстрирует два потенциально самых красивых человеческих лица в мире.

Фото: MidJourney