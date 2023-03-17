Какие военные преступления совершала Россия на территории Украины - доклад Комиссии ООН

https://www.ohchr.org/A_HRC_52_62_RU.pdf

Годовщина удара по драмтеатру в Мариуполе

Публикацию доклада приурочили к годовщине российского удара по драмтеатру в Мариуполе. Собранные комиссией доказательства показывают, что российская сторона совершила широкий спектр нарушений международного гуманитарного права, часть из которых приравнивается к военным преступлениям, во многих регионах Украины и России.

Комиссия также задокументировала небольшое количество нарушений, совершенных украинскими вооруженными силами, в том числе неизбирательные атаки и два инцидента с вероятными пытками военнопленных, которые квалифицируются как военные преступления.

Воровство украинских детей

Авторы доклада назвали военным преступлением вывоз Россией детей из Украины. Комиссия выявила три основные ситуации, когда российские власти забирали украинских на территорию России: когда ребенок потерял родителей или временно потерял с ними связь, когда ребенка разлучили с родителями в ходе фильтрации и когда детей вывозили из детдомов.



Эксперты проанализировали случаи передачи 164 детей из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей. Как отмечается в докладе, ни в одной из рассмотренных ситуаций передача детей не удовлетворяла требованиям, установленным международным гуманитарным правом.

Жестокие пытки мужчин

Комиссия обнаружила широко распространенную практику применения российскими властями пыток задержанных в Черниговской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Сумской и Запорожской областях, а также на российской территории.



Большинство жертв были мужчинами, особо жестоким пыткам подвергались действующие или бывшие военнослужащие украинских вооруженных сил и их родственники. Комиссия ООН в том числе описывает вид пытки, который российские военные называли «звонком Ленину» или «звонком Путину»: жертв пытали электричеством с помощью военно-полевого телефона «Тапик», провода от которого присоединили к стопам, пальцам или гениталиям.

Ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры

К военным преступлениям также могут быть отнесены продолжающиеся с 10 октября обстрелы гражданской инфраструктуры в городах Украины, но расследование их последствий продолжается. В докладе отмечается, что атаки затронули 20 из 24 украинских регионов.



«Целые регионы и миллионы людей на время остались без электричества и отопления, особенно в зимнее время, и, как следствие, с ограниченным доступом, в частности, к воде, санитарии, продовольствию, здравоохранению и образованию», — описывают авторы документа результаты обстрелов. Для определения того, могут ли удары по гражданской инфраструктуре считаться преступлением против человечности, нужно дополнительное расследование, заявили в комиссии.

К военным преступлениям комиссия отнесла:

нападения на гражданских лиц

уничтожение инфраструктуры, связаной с энергетикой,

умышленные убийства,

незаконное лишение свободы,

пытки гражданских,

изнасилования,

другие формы насилия.

Глава комиссии Эрик Месе заявил журналистам, что комиссия пока не считает, что в Украине был геноцид. Он добавил, что некоторые факты «вызывают вопросы» о возможном геноциде.

Контекст

Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине опубликовала доклад о военных преступлениях в ходе войны. Комиссия впервые в докладе оценила действия российской и украинской армий за пределами Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.Авторы документа подтвердили военные преступления со стороны России, в том числе преступлением названы вывоз Россией украинских детей, атаки на гражданских лиц, умышленные убийства, незаконное лишение свободы и пытки, одной из которых эксперты назвали «звонок Путину».Читать полный доклад Комиссии ООН:

В октябре комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине опубликовала первый доклад, в котором анализировались военные преступления, совершенные в Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях в феврале и марте прошлого года.

13 марта The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Международный уголовный суд в Гааге намерен открыть два дела против России из-за преступлений в Украине. Одно из них связано с похищением украинских детей, второе — с намеренными ударами по гражданской инфраструктуре.