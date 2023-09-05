«Пригожин жив» - на России штурмуют «Яндекс» вопросами о судьбе Евгения Пригожина

После авиакатастрофы
под Тверью на России штурмуют «Яндекс» вопросами о судьбе Евгения Пригожина. Причём настолько, что его смерть стала одним из самым главных новостных событий за лето, согласно статистике Yandex Wordstat.
Самым популярным запросом на эту тему в «Яндексе» оказались всего два слова: «Пригожин жив
». Пользователи искали информацию об этом 580 тысяч раз с момента авиакатастрофы. Остальные же пытались найти что-то более конкретное и вбивали в поисковик такие запросы: «Пригожин жив или мёртв
» (16 тысяч раз), «Был ли Пригожин в самолёте
» (8,9 тысячи), «Пригожин жив и находится» (6,7 тысячи).
Самые оптимистично настроенные пользователи предположили, что глава ЧВК не просто выжил, а перебрался в Африку. Так, они делали запрос «Пригожин в Мали жив» (6 тысяч), а некоторые, видимо, ждали новых голосовых от лидера «вагнеровцев» и 14,4 тысяч раз вбили в поисковую строку «Пригожин вышел на связь
».
Ещё часть россиян вообще запутались в потоке новостей, и им пришлось отдельно разбираться, кто именно погиб: продюсер или глава ЧВК. Поэтому у «Яндекса» появилось 705 запросов с главным вопросом августа: «Какого Пригожина убили».
С момента гибели главы ЧВК «Вагнер» его фамилию пользователи вбивали в поисковую строку «Яндекса» 12,5 млн раз. При этом за весь июль таких запросов было всего 2,5 млн.