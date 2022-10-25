Небоевые потери. На России за пределами фронта разбились уже 7 самолётов

Минобороны за семь месяцев войны по причинам, не связанным с боевыми действиями, потеряло столько же истребителей и штурмовиков семейства Су, сколько за предыдущие пять лет. С 24 февраля за пределами фронта разбились семь самолётов. На прошлой неделе катастрофа произошла сразу с двумя самолётами Су, оба раза они упали на жилые кварталы.

Воскресная катастрофа Су-30 в Иркутске, по подсчётам «Вёрстки», стала четвёртой только за последний месяц. Также на прошлой неделе Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске в Краснодарском крае. В результате погибли 15 человек.

Военные самолёты Сухого — костяк российский военной авиации. По данным справочника Military Balance на 2022 год, на вооружении у России находилось более 800 истребителей и штурмовиков семейства Су — примерно в два раза больше, чем самолётов семейства МиГ.

С начала войны Россия также потеряла один МиГ-31 — 8 апреля военный самолёт разбился в Ленинградской области. По подсчётам «Вёрстки», это стало как минимум пятой катастрофой истребителей этого семейства за последние пять лет.

Полный список аварий военных самолётов Сухого после 24 февраля:

23 октября — В Иркутске Су-30 упал на частный дом, жильцов в этот момент в здании не было, оба пилота погибли

17 октября — В Ейске Су-34 упал во дворе жилого дома, погибли 15 человек

9 октября — В Ростовской области разбился Су-24, никто не погиб, пилоты катапультировались

9 октября — Второе за день крушение Су-25 в Ростовской области. Официально власти не сообщали об аварии

11 сентября — В Крыму разбился Су-34, пилоты выжили. О крушении писала Baza, власти об инциденте ничего не сообщали

21 июня — В Ростовской области потерпел крушение Су-25

17 июня — В Белгородской области разбился Су-25, лётчик успел катапультироваться

За прошедшие пять лет, судя по открытым данным, на территории России разбились семь военных самолётов «Сухого».

27 августа 2021 года под Пермью в ходе планового полёта для проведения ремонта разбился Су-24. 21 октября 2020 года в Хабаровском крае потерпел крушение Су-34. В сентябре того же года в Тверской области разбился Су-30. В марте 2020-го возле Феодосии Су-27 упал в Чёрное море. Ещё две катастрофы произошли в 2019 году — в сентябре в Ставропольском крае разбился Су-25УБ, а в январе на Дальнем Востоке в небе столкнулись два Су-34.