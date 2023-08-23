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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Август » 23 » 19:38:31
 

Частный самолет «Эмбрайер» Евгения Пригожина разбился в Тверской области на России

Вчера, 19:54:31 661 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Частный самолет «Эмбрайер» Евгения Пригожина разбился в Тверской области на России

Сегодня 23 августа, в России в небе над Бологовским районом, Тверской области потерпел крушение частный самолет Евгения Пригожина. Фото разбившегося самолета выкладывают местные каналы.

На борту бизнес-джета, рухнувшего в Тверской области, находились 10 человек - 7 пассажиров и 3 члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

По предварительным данным в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer Legacy 600 (с бортовым номером RA-02795). Он принадлежит Евгению Пригожину, главарю ЧВК «Вагнер».

Согласно ряду каналов, очевидцы сообщали о нескольких хлопках накануне крушения, так что вариант, что ПВО, "задроченное" украинскими БПЛА, "отработало" по гражданскому самолёту, не исключен.


Тэги: тверь, авиакатастрофа, самолет, россия
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