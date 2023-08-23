Частный самолет «Эмбрайер» Евгения Пригожина разбился в Тверской области на России

Сегодня 23 августа, в России в небе над Бологовским районом, Тверской области потерпел крушение частный самолет Евгения Пригожина. Фото разбившегося самолета выкладывают местные каналы.На борту бизнес-джета, рухнувшего в Тверской области, находились 10 человек - 7 пассажиров и 3 члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли.По предварительным данным в Тверской области потерпел крушение самолет(с бортовым номером). Он принадлежит Евгению Пригожину, главарю ЧВК «Вагнер».Согласно ряду каналов, очевидцы сообщали о нескольких хлопках накануне крушения, так что вариант, что ПВО, "задроченное" украинскими БПЛА, "отработало" по гражданскому самолёту, не исключен.