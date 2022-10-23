Самолет «Су-30» рухнул в жилом микрорайоне Иркутска прямо на двухэтажный дом. ВИДЕО

В российском городе Иркутске потерпел крушение военный самолет. Борт рухнул прямо на жилой квартал. Первые подробности и кадры с места происшествия доступны на Telegram-канале "Украина 365".

ЧП случилось сегодня в воскресенье, 23 октября. По предварительным данным, истребитель "Су-30" рухнул в жилом микрорайоне Ново-Ленино прямо на двухэтажный дом. Вспыхнул очень сильный пожар. Его пытаются потушить.

О пострадавших пока информации нет. Неизвестна также судьба пилотов. 150 домов в Иркутске остались без электричества после крушения самолёта.

Предварительно, Су-30 перед крушением вылетел с авиазавода. Что привело к падению борта, неизвестно.

Су-30 - это российский двухместный многоцелевой истребитель 4-го поколения. Разработчики уверяют, что он способен эффективно выполнять задачи как днем, так и ночью и даже при сложных метеоусловиях.



Отметим, что это второй подобный случай в России за октябрь. Так, 17 октября в Ейске рухнул на многоквартирный дом военный самолет, летевший бомбить Украину. При ЧП погибли 15 мирных россиян, еще несколько десятков получили ранения.

Ранее сообщалось, что на видео попало, как российский "Су-34" таранил многоэтажку в Ейске. Мы также писали, что зенитчики ВСУ уложили на дно моря два Су-30 ВКС РФ под Одессой – пилоты не выжили.



При крушении Су-30 погибли оба пилота

В результате крушения самолета Су-30 в Иркутске погибли два человека. По данным telegram-канала Mash, жертвами стали пилоты истребителя. Предположительно, оба летчика задохнулись, сообщает корреспондент радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан.

«Оба пилота Су-30 погибли при крушении самолета в Иркутске. Самолет, упавший на жилой дом в Иркутске, вылетел из аэропорта в 17:47 по местному времени. Потом — перестал выходить на связь», — передает telegram-канал Mash.



По данным Мардана, над экспериментальным аэродромом Иркутск-2 проходили летные испытания с участием Су-30СМ. Один истребитель сел, второй продолжал находиться в воздухе. Он 20 минут не выходил на связь. Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к первому. Экипаж сидел, свесив голову, — предположительно, оба летчика задохнулись.

