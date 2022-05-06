Фрегат «Адмирал Макаров» был подбит в Черном море, на корабле пожар. ФОТО

Досье на фрегат «Адмирал Макаров»

Служба

Стрельбы фрегата «Адмирал Макаров» в Чёрном море, 19 июля 2019 года

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Сегодня 6 мая ракетами «Нептун» был подбит российский фрегат «Адмирал Макаров» (сторожевой корабль). Эту информацию сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Мы ждём подтверждения от генштаба."Поступает новая информация об очередной неудаче российского флота вблизи наших берегов. Неофициальные российские источники сообщают, что неприятности настигли новейший ракетный фрегат "Адмирал Макаров". "Адмирал Макаров" ввели в строй в 2017 году. Он оснащен современными средствами ПВО и вооружен крылатыми ракетами "Калибр". Был. По предварительной информации, фрегат не смог увернуться от украинской противокорабельной ракеты "Нептун". Корабль сильно поврежден, но остаётся на плаву. Пока ещё. Ждем.", - сообщил нардеп Гончаренко.По сообщению издание "Думская" (Одесса) в Черном море у острова Змеиный прямо сейчас горит русский фрегат. Вероятно, речь идет о корабле "Адмирал Макаров". Не исключено, что ВСУ подбили его ракетою "Нептун"."Сейчас над акваторией Черного моря кружит российская авиация, на помощь кораблю из оккупированного Крыма вышли спасательные суда. Что стало причиной внештатной ситуации у кафиров и какой именно корабль "пострадал", пока неизвестно. " - передает корреспондент.Новость дополняется.Это третий фрегат проекта 11356Р, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Назван в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Осиповича Макарова. Фрегат «Адмирал Макаров» был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Спущен на воду 2 сентября 2015 года. Экипаж корабля 180 человек (в т.ч. 18 офицеров) и 20 морских пехотинцев.18 августа 2018 года сообщено, что фрегат, находившийся на Балтике с момента вступления в строй в конце 2017 года, начал переход к месту постоянного базирования на Чёрном море. 21 августа был пройден пролив Ла-Манш в сопровождении тральщика британских ВМС. 10 сентября фрегат принял участие в масштабных корабельных учениях ВМФ РФ, проходивших в Средиземном море. К месту постоянного базирования в Севастополь ракетный фрегат «Адмирал Макаров» прибыл 5 октября 2018 года.5 ноября 2018 года «Адмирал Макаров» взял курс в Средиземное море для выполнения боевых задач в составе Оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Завершив боевое дежурство, фрегат вернулся в Севастополь 5 марта 2019 года.19 июля 2019 года успешно провёл учение в акватории Чёрного Моря совместно с береговым комплексом «Утёс»: расчёт ПРК «Утёс» применил по «условному противнику» (фрегат «Адмирал Макаров») две ракето-мишени «Прогресс» которые были успешно сбиты в воздухе ракетным вооружением зенитно-ракетного комплекса «Штиль» фрегата.23 сентября 2019 года «Адмирал Макаров» под флагом командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова вновь отправился в акваторию Средиземного моря для несения службы. Также на фрегат была возложена почётная миссия — доставить главную икону Военно-Морского Флота России «Святой апостол Андрей Первозванный» в пункт базирования средиземноморской группировки кораблей ВМФ России в сирийском порту Тартус.. Совершив переход из Севастополя в Керкиру по маршруту экспедиции 1798-1800 годов адмирала Фёдора Ушакова, русские моряки дали старт дням его памяти в рамках форума «Русская неделя на Ионических островах» — в 1799 году под его командованием были освобождены Корфу и другие Ионические острова от войск Наполеона. Фрегат «Адмирал Макаров» оставался на острове с 29 сентября по 2 октября и был открыт для свободного посещения.Далее российские моряки участвовали в совместных учениях с ВМС Алжира и отработали совместные действия по обеспечению безопасности на море: провели тренировки по контролю гражданского судоходства и досмотрели коммерческие суда, подозреваемые в пиратской и незаконной экономической деятельности. 28 ноября фрегат зашёл в кипрский порт Лимасол для пополнения запасов материальных средств и отдыха экипажа, после чего фрегат вернулся к выполнению задач в Средиземном море[37].В феврале 2020 года фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» отправлены из Севастополя в Средиземное море. 28 февраля корабли пройдя проливы Босфор и Дарданеллы и присоединились к постоянной группировке ВМФ России в Средиземном море.Я января 2016 — н. в. капитан 2-го ранга, с 2020 года капитан 1-го ранга