Самая привлекательная мишень. Почему ВМС Украины подбили фрегат «Адмирал Макаров»? ВИДЕО

После того, как 14 апреля две украинские ракеты потопили крейсер «Москва», у Черноморского флота РФ осталось всего три крупных боевых судна. Лучшее и самое важное из них – это новый фрегат « Адмирал Макаров ».

И это делает 125-метровый корабль наиболее ценной мишенью для ракет и беспилотников ВМС Украины, пишет Forbes. Издание признается, что не знает наверняка, охотятся ли украинские «Байрактары» и «Нептуны» на «Адмирала Макарова», равно как и на два других судна того же класса. Во всяком случае, командование российского флота в Черном море осознает опасность. Многочисленные доказательства говорят, что шкипер «Адмирала Макарова» старается держать фрегат подальше от украинского побережья. Дистанция может защитить российский фрегат. Но из-за нее же судно не способно выполнять свою военную роль, а именно защищать другие суда Черноморского флота от воздушных и ракетных атак.

Адмирал Макаров самый современный



Введенный в 2017 году «Адмирал Макаров» – третий, последний и самый современный корабль своего вида. Все три фрегата класса «Адмирал Григорьевич» входят в состав Черноморского флота РФ. Каждое такое судно вооружено 24 ракетами средней дальности «Бук». Кроме того, на их борту по 8 ракет «Калибр». Так что фрегаты могут как сопровождать другие суда, так и атаковать цели на суше. Введенный в 2017 году «Адмирал Макаров» – третий, последний и самый современный корабль своего вида. Все три фрегата класса «Адмирал Григорьевич» входят в состав Черноморского флота РФ. Каждое такое судно вооружено 24 ракетами средней дальности «Бук». Кроме того, на их борту по 8 ракет «Калибр». Так что фрегаты могут как сопровождать другие суда, так и атаковать цели на суше.

«Адмирал Макаров» – небольшой корабль. Его водоизмещение составляет всего 4 тысячи тонн, а на борту размещается до 200 членов экипажа. Поэтому он более чем вдвое меньше американских эсминцев класса «Арли Бек», которые образуют основу американских ВМС.



Однако Россия сейчас не способна построить более крупное судно, чем фрегат. По иронии, главная причина этого – это нынешняя война против Украины. После распада СССР Россия закупала большие морские двигатели у украинских производителей. После российского вторжения и аннексии Крыма в 2014 году Киев прекратил экспорт в РФ включая морские двигатели, которые нужны для построения любого быстрого современного судна с водоизмещением от 5 тысяч тонн и выше.

Поэтому с 2014 года российские ВМС упустили возможность строить большие боевые корабли. Именно поэтому они не смогли заменить старые советские корабли вроде советской «Москвы». Последняя была флагманом Черноморского флота РФ. Судно было старым, не прошло важной модернизации, а его долгая служба началась в 1983 году. Однако, на борту "Москвы" было 16 ракет "Вулкан", 64 пусковые установки С-300 и 40 ракет "Оса". Но все эти ракеты не смогли защитить "Москву" от украинских "Нептунов". Судно сгорело и утонуло, забрав с собой значительную часть экипажа, состоявшего из 500 моряков.

Уцелевшие фрегаты в Чёрном море отвели



Уничтожение "Москвы", а также затопление десантного корабля "Саратов" перед этим, заставило командование Черноморского флота РФ нервничать. Поэтому уцелевшие фрегаты отвели подальше. Когда российские суда выходят из порта в оккупированном Крыму, они держатся в 100 милях от украинского побережья, надеясь, что украинские ракеты «Нептун» их не достанут на таком расстоянии. Но это тоже означает, что фрегаты не способны выполнять свою работу. Это позволило армии Украины уничтожить российский гарнизон на острове Змеиный. Уничтожение "Москвы", а также затопление десантного корабля "Саратов" перед этим, заставило командование Черноморского флота РФ нервничать. Поэтому уцелевшие фрегаты отвели подальше. Когда российские суда выходят из порта в оккупированном Крыму, они держатся в 100 милях от украинского побережья, надеясь, что украинские ракеты «Нептун» их не достанут на таком расстоянии. Но это тоже означает, что фрегаты не способны выполнять свою работу. Это позволило армии Украины уничтожить российский гарнизон на острове Змеиный.

Украинские беспилотники TB-2 "Байрактар" нейтрализовали российскую ПВО на острове, а затем начали охотиться на цели в море. В понедельник они повредили, а возможно и потопили патрульные катера класса «Раптор». Без защиты фрегатов эти катера были легкой добычей. Уход российских кораблей от украинского побережья фактически был равносильен уничтожению последних фрегатов Черноморского флота. Каков смысл в этих кораблях, если Россия не может ими воспользоваться. Впрочем, украинские ВМС, без сомнений, хотели бы потопить «Адмирал Макаров» и два других судна его класса. Сегодня появилась информация, что, может быть, один из российских фрегатов пострадал от украинского удара. Не исключено, что это был «Адмирал Макаров».

После уничтожения крейсера «Москва» командование Черноморского флота РФ боялось потерять последние три боевых судна, отведя их подальше от украинского побережья, и это дало ВСУ определенные возможности.