Украина за время войны успешно атаковала 8 российских кораблей. Три из них затонули

В ночь на пятницу 4 августа украинские морские беспилотники атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Мэр города Андрей Кравченко пытаясь скрыть реальные повреждения заявил, что атаку отразили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».
Однако спустя некоторое время в соцсетях появились видео, судя по которым, атака оказалась успешной. На записях видно, как большой десантный корабль (БДК) «Оленегорский горняк
» тащат на буксире в порт. Сам БДК сильно накренён. Он «получил серьёзную пробоину», заявил источник Reuters в украинской разведке.
По подсчётам «Вёрстки», «Оленегорский горняк» стал восьмым российским кораблём, атаки на которые увенчались успехом ВСУ.
БДК «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников»
Первая удачная атака Украины на корабли российского флота произошла спустя месяц после начала вторжения — 24 марта 2022 года ВСУ ударили ракетами «Точка-У» по порту Бердянска
. В результате удара был затоплен БДК «Саратов», а ещё два корабля этого класса — «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» — получили повреждения
Крейсер «Москва»
Следующим под атаку попал флагман Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва»
. 13 апреля 2022 года по кораблю нанесли удар двумя ракетами «Нептун», когда он находился в 120 км от берега. В Минобороны России утверждали, что крейсер затонул на следующий день при буксировке в порт.
Буксир «Василий Бех»
17 июня 2022 года противокорабельной ракетой «Гарпун» был подбит, а затем затонул буксир «Василий Бех»
. Это произошло неподалёку от острова Змеиный, на который судно доставляло боеприпасы, вооружение и личный состав Черноморского флота.
«Иван Голубец» и «Адмирал Макаров»
29 октября 2022 года ВСУ атаковали морскими беспилотниками главную базу Черноморского флота — Севастополь. В результате повреждения получили тральщик «Иван Голубец» и фрегат «Адмирал Макаров»
. Последний считался флагманом ВМФ РФ после гибели крейсера «Москва».