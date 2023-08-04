Живой Журнал
Сегодня: Пятница, 04 Августа 2023    14:44:19
|
Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Август » 4 » 12:41:51
 

Украина за время войны успешно атаковала 8 российских кораблей. Три из них затонули

Сегодня, 12:41:51 117 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Украина за время войны успешно атаковала 8 российских кораблей. Три из них затонули

В ночь на пятницу 4 августа украинские морские беспилотники атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Мэр города Андрей Кравченко пытаясь скрыть реальные повреждения заявил, что атаку отразили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Однако спустя некоторое время в соцсетях появились видео, судя по которым, атака оказалась успешной. На записях видно, как большой десантный корабль (БДК) «Оленегорский горняк» тащат на буксире в порт. Сам БДК сильно накренён. Он «получил серьёзную пробоину», заявил источник Reuters в украинской разведке.

По подсчётам «Вёрстки», «Оленегорский горняк» стал восьмым российским кораблём, атаки на которые увенчались успехом ВСУ.

БДК «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников»

Первая удачная атака Украины на корабли российского флота произошла спустя месяц после начала вторжения — 24 марта 2022 года ВСУ ударили ракетами «Точка-У» по порту Бердянска. В результате удара был затоплен БДК «Саратов», а ещё два корабля этого класса — «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» — получили повреждения 

Крейсер «Москва»

Следующим под атаку попал флагман Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва». 13 апреля 2022 года по кораблю нанесли удар двумя ракетами «Нептун», когда он находился в 120 км от берега. В Минобороны России утверждали, что крейсер затонул на следующий день при буксировке в порт.

Буксир «Василий Бех»

17 июня 2022 года противокорабельной ракетой «Гарпун» был подбит, а затем затонул буксир «Василий Бех». Это произошло неподалёку от острова Змеиный, на который судно доставляло боеприпасы, вооружение и личный состав Черноморского флота.

«Иван Голубец» и «Адмирал Макаров»

29 октября 2022 года ВСУ атаковали морскими беспилотниками главную базу Черноморского флота — Севастополь. В результате повреждения получили тральщик «Иван Голубец» и фрегат «Адмирал Макаров». Последний считался флагманом ВМФ РФ после гибели крейсера «Москва».

Украина за время войны успешно атаковала 8 российских кораблей
Тэги: москва, корабль, война в Украине, крейсер
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: