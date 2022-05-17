Адмирал Игорь Осипов арестован. На командующего Черноморским флотом завели дело из-за крейсера «Москва»

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Из-за потери крейсера «Москва» в России отстранили от должности и арестовали командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины. В отношении начальника штаба Черноморского флота вице-адмирала Сергея Пинчука, по данным ведомства, также ведут расследование.

10 мая телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что командующий Черноморским флотом не появлялся на публичных мероприятиях с момента затопления крейсера « Москва » 14 апреля. Источники ВЧК-ОГПУ допустили, что «Игорь Осипов мог находиться на крейсере „Москва“ во время атаки» на корабль.

9 мая Осипов отсутствовал на параде Победы в Севастополе, вместо него парад принимал вице-адмирал Сергей Пинчук, которого упоминает украинская разведка.

13 мая командующий Черноморским флотом пропустил в Севастополе концерт в поддержку ВМФ. Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Осипов пропустил мероприятие, поскольку он «на боевом посту».

Биография Игоря Осипова

Игорь Владимирович Осипов родился 6 марта 1973года в селе Новошумное, Кустанайская область. Командующий Черноморским флотом ВМФ России с 3 мая 2019 года, адмирал (2021).



В 1995 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола в Санкт-Петербурге.

Офицерскую службу проходил на Тихоокеанском флоте. Прошёл путь от командира штурманской боевой части малого противолодочного корабля до командира 11-го дивизиона противолодочных кораблей бригады надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил.

В 2004 году окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Служил начальником штаба и командиром 165-й бригады надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил.

В 2012 году после окончания Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации служил начальником штаба и командиром Балтийской военно-морской базы Балтийского флота. Контр-адмирал (13.12.2014).

С мая 2015 по сентябрь 2016 — командующий Каспийской флотилией.

С сентября 2016 по август 2018 года — начальник штаба — первый заместитель командующего Тихоокеанским флотом.

11 июня 2018 года № 298 первому заместителю командующего Тихоокеанским флотом Игорю Осипову присвоено очередное воинское звание вице-адмирал.

С августа 2018 по май 2019 — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

3 мая 2019 года назначен командующим Черноморским флотом ВМФ России. 31 мая 2019 года вице-адмиралу Игорю Осипову вручён личный штандарт командующего Черноморским флотом.

11 июня 2021 года командующему Черноморским флотом Игорю Осипову присвоено звание адмирал.



Женат, имеет дочь.

Сегодня 17 мая 2022, Украина заявила об аресте командующего Черноморским флотом из-за гибели крейсера «Москва»