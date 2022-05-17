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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Май » 17 » 15:52:22

Адмирал Игорь Осипов арестован. На командующего Черноморским флотом завели дело из-за крейсера «Москва»

Сегодня, 15:52:33 277 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Адмирал Игорь Осипов арестован. На командующего Черноморским флотом завели дело из-за крейсера «Москва»

Сегодня 17 мая 2022, Украина заявила об аресте командующего Черноморским флотом из-за гибели крейсера «Москва»
 
Из-за потери крейсера «Москва» в России отстранили от должности и арестовали командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины. В отношении начальника штаба Черноморского флота вице-адмирала Сергея Пинчука, по данным ведомства, также ведут расследование.
 
10 мая телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что командующий Черноморским флотом не появлялся на публичных мероприятиях с момента затопления крейсера «Москва» 14 апреля. Источники ВЧК-ОГПУ допустили, что «Игорь Осипов мог находиться на крейсере „Москва“ во время атаки» на корабль.
 
9 мая Осипов отсутствовал на параде Победы в Севастополе, вместо него парад принимал вице-адмирал Сергей Пинчук, которого упоминает украинская разведка.
 
13 мая командующий Черноморским флотом пропустил в Севастополе концерт в поддержку ВМФ. Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Осипов пропустил мероприятие, поскольку он «на боевом посту».

Биография Игоря Осипова

Игорь Владимирович Осипов родился 6 марта 1973года в селе Новошумное, Кустанайская область. Командующий Черноморским флотом ВМФ России с 3 мая 2019 года, адмирал (2021).

В 1995 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола в Санкт-Петербурге.
 
Офицерскую службу проходил на Тихоокеанском флоте. Прошёл путь от командира штурманской боевой части малого противолодочного корабля до командира 11-го дивизиона противолодочных кораблей бригады надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил.
  • В 2004 году окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Служил начальником штаба и командиром 165-й бригады надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил.
  • В 2012 году после окончания Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации служил начальником штаба и командиром Балтийской военно-морской базы Балтийского флота. Контр-адмирал (13.12.2014).
  • С мая 2015 по сентябрь 2016 — командующий Каспийской флотилией.
  • С сентября 2016 по август 2018 года — начальник штаба — первый заместитель командующего Тихоокеанским флотом.
 
11 июня 2018 года № 298 первому заместителю командующего Тихоокеанским флотом Игорю Осипову присвоено очередное воинское звание вице-адмирал.
 
С августа 2018 по май 2019 — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
 
3 мая 2019 года назначен командующим Черноморским флотом ВМФ России. 31 мая 2019 года вице-адмиралу Игорю Осипову вручён личный штандарт командующего Черноморским флотом.
 
11 июня 2021 года командующему Черноморским флотом Игорю Осипову присвоено звание адмирал.

Женат, имеет дочь.
Тэги: крейсер, война в Украине, москва, корабль
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