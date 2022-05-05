На крейсере «Москва», который утонул, было по меньшей мере две ядерные ракеты - Лупаков

На уничтоженном защитниками Украины ракетном крейсере было по меньшей мере две ядерные боеголовки. После затопления судна ядерная сбоя оказалась на дне моря, а потому не несет угрозы.

Об этом изданию Obozrevatel рассказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

По его словам, если ядерные боеголовки не повреждены, из них не будет ни одной утечки.

"Они, я уверен, не повреждены. На сегодняшний день радиационный фон там не повышен", — добавил первый заместитель главы Союза офицеров Украины.

Корабли РФ имеют ядерное оружие

В то же время он заверил, что зашедшие в Черное море корабли РФ наверняка имеют на борту крылатые ракеты "Калибр" и тактическое ядерное оружие.

По словам офицера, удар по любому городу из такого оружия нанесет ущерб, сравнимый с "половиной Хиросимы или половиной Нагасаки". Однако агрессор не прибегнет к этому, поскольку, выпустив такую ракету, сразу получит ответный удар от союзника Украины.

"Как только будет применено даже тактическое оружие, сразу же парочка стратегических ударов будет нанесена по Москве, и на этом вопрос будет закрыт", – подчеркнул офицер.

Напомним, на российском крейсере "Москва" 13 апреля возник пожар . Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть.

В середине апреля украинские ракеты уничтожили российский крейсер "Москва", флагман Черноморского флота Российской Федерации.