«Передавай привет крейсеру Москва». ВМС Украины подбили российский корабль «Василий Бех»

Военно-морские силы Украины заявили о нанесении удара по буксиру Черноморского флота России "Василий Бех", который транспортировал на остров Змеиный боеприпасы, оружие и моряков.
"Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса ТОР не помешало военно-морским силам Украины демилитаризовать российских захватчиков", - говорится в сообщении руководства украинских ВМС.
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил сообщения об успешной ракетной атаке украинских сил на российский корабль "Василий Бех".
"Передавайте поздравления команде крейсера "Москва"!", - написал Марченко в своем Телеграм-канале.
Видео
В сети также появилось видео, на котором якобы запечатлен момент удара по российскому буксиру. Однако доподлинно установить время и обстоятельства запечатленного на видео удара пока не удается.
По данным независимой организации "Морская палата Украины", судно остается на плаву – его пытаются спасти.
Стоит отметить, что буксир "Василий Бех" был построен на астраханском судоремонтном заводе. Российские СМИ писали, что буксир "Спасатель Василий Бех", водоизмещением 1 605 тонн, вошел в состав Черноморского флота РФ в 2021 году.
Ракетный удар по буксиру «Василий Бех» был нанесен в 3:55
В настоящее время продолжается спасательная операция. Экипаж судна — 33 человека, 23 из них ранены, десять пропали без вести.
Буксир был поражен американской противокорабельной ракетой Harpoon.