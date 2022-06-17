«Передавай привет крейсеру Москва». ВМС Украины подбили российский корабль «Василий Бех»

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"Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса ТОР не помешало военно-морским силам Украины демилитаризовать российских захватчиков", - говорится в сообщении руководства украинских ВМС.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил сообщения об успешной ракетной атаке украинских сил на российский корабль "Василий Бех".

"Передавайте поздравления команде крейсера "Москва"!", - написал Марченко в своем Телеграм-канале.

Видео



В сети также появилось видео, на котором якобы запечатлен момент удара по российскому буксиру. Однако доподлинно установить время и обстоятельства запечатленного на видео удара пока не удается.

По данным независимой организации "Морская палата Украины", судно остается на плаву – его пытаются спасти.



Стоит отметить, что буксир "Василий Бех" был построен на астраханском судоремонтном заводе. Российские СМИ писали, что буксир "Спасатель Василий Бех", водоизмещением 1 605 тонн, вошел в состав Черноморского флота РФ в 2021 году.

Ракетный удар по буксиру «Василий Бех» был нанесен в 3:55

В настоящее время продолжается спасательная операция. Экипаж судна — 33 человека, 23 из них ранены, десять пропали без вести.



Буксир был поражен американской противокорабельной ракетой Harpoon.

Военно-морские силы Украины заявили о нанесении удара по буксиру Черноморского флота России "Василий Бех", который транспортировал на остров Змеиный боеприпасы, оружие и моряков.