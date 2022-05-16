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Главная » Новости » Армия » 2022 » Май » 16 » 08:38:02

Опубликована последняя аудио-запись переговоров экипажа крейсера «Москва»

Сегодня, 08:38:02 79 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Опубликована последняя аудио-запись переговоров экипажа крейсера «Москва»

Оперативное командование «Юг» опубликовало последнюю запись переговоров экипажа крейсера «Москва».

Оккупанты кричат о двух попаданиях, пробоине ниже ватерлинии и необходимости спасения экипажа.
«Москва-1 – две пробоины, винт стал, зарылся, ляжет на бок. Пробоина ниже ватерлинии, корабль имеет крен 30 градусов. Нет хода для сближения с буксирами, проводим посильное спасение экипажа», — кричит российский моряк.

Напомним, ракетный крейсер «Москва» затонул 14 апреля в Черном море после того, как был поражен двумя противокорабельными ракетами типа «Нептун» украинского производства.
 

Капитан Антон Куприн возможно погиб вместе с экипажем крейсера «Москва», который затонул.
Тэги: война в Украине, москва, крейсер
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