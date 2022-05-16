Опубликована последняя аудио-запись переговоров экипажа крейсера «Москва»

«Москва-1 – две пробоины, винт стал, зарылся, ляжет на бок. Пробоина ниже ватерлинии, корабль имеет крен 30 градусов. Нет хода для сближения с буксирами, проводим посильное спасение экипажа», — кричит российский моряк.