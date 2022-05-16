Опубликована последняя аудио-запись переговоров экипажа крейсера «Москва»

Оперативное командование «Юг» опубликовало последнюю запись переговоров экипажа крейсера «Москва».
Оккупанты кричат о двух попаданиях, пробоине ниже ватерлинии и необходимости спасения экипажа.
«Москва-1 – две пробоины, винт стал, зарылся, ляжет на бок. Пробоина ниже ватерлинии, корабль имеет крен 30 градусов. Нет хода для сближения с буксирами, проводим посильное спасение экипажа», — кричит российский моряк.
Напомним, ракетный крейсер «Москва» затонул 14 апреля в Черном море после того, как был поражен двумя противокорабельными ракетами типа «Нептун» украинского производства.
Капитан Антон Куприн возможно погиб вместе с экипажем крейсера «Москва», который затонул.