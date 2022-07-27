Сын российского адмирала Валерий Криворог погиб на крейсере «Москва», который потопили в Украине

На уничтоженном ВСУ флагмане Черноморского флота крейсере "Москва" в числе десятков других российских военных погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии ЧФ РФ контр-адмирала Олега Криворога. Об этом со ссылкой на неназванных собеседников сообщает в телеграм-канале "Агентство. Новости".

Как стало известно, 37-летний Валерий служил на крейсере в звании капитан-лейтенанта. В 2019 году он руководил ротой приема и распределения военнослужащих центра обеспечения управления штаба флота.

Как рассказали собеседники "Агентства", после гибели корабля Криворог считается пропавшим без вести. Последний раз в сети он появлялся 9 апреля, за пять дней до гибели крейсера.

Отец пропавшего моряка — Олег Криворог, командир 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота, куда входила и “Москва”.





Ранее сообщалось, что крейсер “Москва” был уничтожен 14 апреля ударами двух противокорабельных ракет "Нептун". Разрушения были настолько велики, что флагман ЧФ РФ пришлось затопить на половине пути от острова Змеиный до берегов оккупированного Крыма.

Минобороны РФ признало только гибель одного моряка, еще 27 считаются пропавшими без вести. А отец одного из погибших моряков-срочников Дмитрий Шкребец обвинил командование в том, что тяжело раненых утопили с крейсером.