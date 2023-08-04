Десантный корабль «Оленегорский горняк» был уничтожен в Новороссийске 4 августа. ФОТО

Судя по видео очевидцев и местных жителей, крен на левый борт имеет место быть.



Наиболее вероятно, что повреждения в результате атаки морского беспилотника получил БДК проекта 775 "Оленегорский горняк", приписанный к Северному флоту.









Корабли данного проекта вооружены двумя сдвоенными 57-мм артиллерийскими установками АК-725, в связи с чем их и перебросили в Чёрное море для борьбы с морскими беспилотниками.

Сегодня ночью 4 августа в порту Новороссийска вследствие спецоперации СБУ, атаки украинского морского беспилотника был критически повреждён большой десантный корабль проекта 775 ("Азов", 'Новочеркасск", "Цезарь Куников" или "Ямал").