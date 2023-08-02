На России пенсионеры массово поджигают военкоматы: уже более 20 инцидентов

Чаще «поджигателями» были женщины.

Так, в Копейске в ночь на 1 августа бутылку с зажигательной смесью в военкомат бросила 54-летняя сотрудница челябинского завода металлоконструкций.

В Верхнеуральске и Можайске за попытку поджога военкомата задержали местных жительниц.

В Калуге и Казани попытались поджечь военкомат 78-летняя и 62-летняя пенсионерка.

В Воронежской области с бутылкой зажигательной смеси задержали учительницу истории. Она утверждает, что мошенники представились сотрудниками «Центробанка», сначала рассказали, что на её имя пытаются оформить кредит, а потом уже под видом правоохранителей убедили поджечь военкомат, чтобы задержать жулика, который якобы там скрывается.

На России продолжается массовый поджог военкоматов. Если позавчера 31 июля таких инцидентов было 9, то за вчера - уже минимум 20, сообщают российские паблики.Поджоги, по заявлениям российских силовиков, организуются по одинаковой схеме: людям звонят от имени правоохранителей (чаще всего от имени ФСБ) и «дают задание» поджечь военкомат взамен обещая финансовое вознаграждение. Особенно активно ведутся на такой «развод» пенсионеры.Российские паблики предполагают, что россиянам звонят с зданием поджечь военкоматы колл-центры из Украины.



При аналогичных обстоятельствах задержали учительницу русского языка в оккупированном Крыму. В этом случае известно лишь, что жительница Феодосии получила приказ поджечь военкомат от какого-то «куратора». В Санкт-Петербурге после попытки поджога военкомата возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Накануне вечером полиция оцепила военкомат после сообщений о том, что неизвестный бросил в дверь здания бутылки с зажигательной смесью, а затем начал таранить ворота во двор своей машиной.

Нападавшего задержали, ночь он провел в изоляторе временного содержания. Известно, что он работает водителем фирмы, которая занимается строительными работами. Мотивом для поджога, по данным СМИ, стали звонки человека, который представлялся сотрудником фсб. Якобы он предложил устроить провокацию, чтобы получить из военкомата документы, связанные с Украиной.