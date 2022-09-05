Частный самолет Cessna при загадочных обстоятельствах упал в Балтийское море у побережья Латвии

Частный самолет Cessna потерпел крушение у побережья Латвии в воскресенье вечером, после того как силы НАТО подняли по тревоге самолеты, чтобы следить за ним. Известно, что борт потерпел крушение, после того как исчез с радаров. Самолет Cessna принадлежал немецкому бизнесмену Георгу Гриземанну.

Зарегистрированный в Австрии Cessna 551 направлялся из Хереса на юге Испании, откуда он вылетел без указания пункта назначения, следует из данных на сайте FlightRadar24.

Он дважды изменил курс, над Парижем и Кельном, прежде чем взять курс над Балтийским морем, проходя мимо шведского острова Готланд.

В 17:37 по Гринвичу система отслеживания полетов показывала, как самолет быстро теряет скорость и высоту.

"Нам известно, что самолет потерпел крушение [в море] к северо-западу от города Вентспилс в Латвии, - сообщил представитель службы спасения Швеции. - Он исчез с радаров".

СМИ описывают направление полета как беспорядочное. Авиадиспетчеры не смогли связаться с экипажем, говорится в сообщении управления гражданской авиации Латвии.

Немецкие и датские военные самолеты были подняты в воздух, когда самолет Cessna пролетал через воздушное пространство этих стран, но не смогли установить контакт, сообщил представитель морской администрации Швеции.

"Они не смогли увидеть кого-либо в кабине", - цитирует его агентство Рейтер.



Самолет принадлежал немецкому бизнесмену Георгу Гриземанну, сообщила в понедельник его компания Quick Air. "Я могу подтвердить, что это был частный самолет нашего владельца", - сказал представитель компании. Он отказался подтвердить сообщение кельнской газеты Express о том, что Гриземанн и был пилотом.

Гриземанн был видной фигурой в Кельне, отмечает Рейтер.

Немецкий таблоид Bild ранее сообщал, что на борту самолета находились пилот, а также мужчина, женщина и их предполагаемая дочь. Издание не уточнила источник информации.

Bild утверждает, что пилот все же сообщал о проблемах, а именно проблемах с давлением в салоне после взлета, но связь была потеряна после того, как самолет покинул Пиренейский полуостров.

Самолет разбился из-за того, что у него закончилось топливо, позже сообщил агентству Франс пресс руководитель шведской поисково-спасательной операции Ларс Антонссон. По его словам, человеческих останков обнаружено не было.

Антонссон сказал, что у спасателей совсем нет объяснений: "Мы можем только догадываться [о том, что произошло], но они [люди на борту] явно были недееспособны".

Рядом с местом крушения были замечены обломки и похожее на нефть пятно, сообщил латвийскому телевидению глава поисково-спасательной службы Латвии.

По просьбе Латвии вертолет ВВС соседней Литвы был отправлен на место крушения для проведения поисково-спасательных работ, сообщил представитель литовских военно-воздушных сил. Сама Латвия направила суда к месту происшествия.

По данным сайта MarineTraffic, паром Stena Line, следовавший из Вентспилса в Норвик в Швеции, также был перенаправлен на место крушения. На сайте также были зафиксированы шведский поисково-спасательный вертолет и самолет.