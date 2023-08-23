Евгений Пригожин погиб. Его частный самолет сбила российская ПВО

Список погибших на самолете с Пригожиным. Данные Росавиации:

Пропустин Сергей

Макарян Евгений

Тотмин Александр

Чекалов Валерий

Уткин Дмитрий

Матусеев Николай

Пригожин Евгений

Члены экипажа:

Левшин Алексей, командир;

Каримов Рустам, второй пилот;

Распопова Кристина, бортпроводник.

Версии убийства Пригожина

Сегодня 23 августа, в России в небе над Бологовским районом, Тверской области потерпел крушение частный самолет Евгения Пригожина. Фото разбившегося самолета выкладывают местные каналы.На борту бизнес-джета, рухнувшего в Тверской области, находились 10 человек - 7 пассажиров и 3 члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли.По предварительным данным в Тверской области потерпел крушение самолет(с бортовым номером). Он принадлежит Евгению Пригожину, главарю ЧВК «Вагнер».На борту упавшего самолёта Пригожина был также и его заместитель - Дмитрий Уткин, - сообщают россми.Бизнес-джет Пригожина сбила российская ПВО. Об этом пишет Grey Zone: "Бизнес-джет «Embraer Legacy 600» с регистрационным номером RA-02795, который принадлежал Евгению Пригожину был сбит огнём из ПВО в ведомстве МО РФ в Бологовском районе Тверской области".Сообщается, что местные жители слышали два разрыва перед крушением. В небе над местом авиакатастрофы инверсионные следы.В то время как в Украине, на Западе, а также в группе поддержки самого Пригожина в РФ, в качестве основной рассматривается версия, что его самолёт взорвали (или же сбили) по приказу Путина, в близких к Кремлю ресурсах начинает продвигаться другая версия.А именно - самолёт взорвали некие «враги России» (например, украинские и западные спецслужбы), чтобы не только убить Пригожина, но и столкнуть лбами вагнеровцев и российскую власть.В некоторых российских пабликах уже пишут, что в качестве одной из основных версий рассматривается взрыв на борту - кто-то якобы подложил, который на борт занесли в последний момент в качестве подарка.