Расследование WSJ: самолет Пригожина взорвали по приказу Патрушева, при согласии Путина

Wall Street Journal провел расследование гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и утверждает, что он и его соратники были убиты по приказу секретаря российского Совбеза Николая Патрушева.



Американское издание, ссылаясь на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки, пишет, что Патрушева тревожило усиление политического и военного влияния ЧВК «Вагнер» и лично Пригожина, и он еще летом 2022 года предупреждал Путина, что они угрожают Кремлю.



Предупреждения оставались без внимания, пока «Вагнер» успешно воевал в Украине. Однако, по словам бывшего сотрудника российской разведки, в октябре Пригожин позвонил Путину и эмоционально пожаловался на нехватку боеприпасов. В момент разговора в кабинете находились другие люди, в том числе Патрушев, который слышал, как Пригожин грубил Путину.



После этого Путин стал игнорировать Пригожина и больше прислушиваться к мнению главы Совбеза. К началу июня 2023 года бойцы «Вагнера» были поставлены перед необходимостью заключить контракт с Минобороны, что фактически означало ликвидацию ЧВК как самостоятельной организации.



А когда в конце июня противостояние Пригожина и российского военного командования вылилось в открытый мятеж, Патрушев увидел возможность навсегда избавиться от Пригожина, говорят собеседники WSJ.



Во время мятежа Путин находился в загородной резиденции, а управление взял на себя Патрушев, рассказывают источники журнала. Он просил офицеров, симпатизирующих Пригожину, связаться с ним, искал помощи у руководства Казахстана и Беларуси. В итоге Александр Лукашенко согласился выступить посредником.



После мятежа Кремль не предпринимал никаких действий, чтобы ограничить Пригожина. Он свободно работал в России, летал в Африку, однако понимал, что у него много врагов, и был настороже.



В начале августа Патрушев отдал приказ своему помощнику приступить к разработке операции по устранению Пригожина, рассказал бывший офицер российской разведки. По данным западных спецслужб, Путина ознакомили с этими планами и он не стал возражать.



Как утверждает WSJ, во время проверки самолета Пригожина сотрудниками службы безопасности в московском аэропорту Шереметьево под его крыло была заложена небольшая бомба, которая сработала вскоре после взлёта.



Российские власти и лично Патрушев не ответили на запросы WSJ о комментариях.



Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову задали вопрос об этой публикации в пятницу на ежедневном брифинге. Он отказался ответить по существу. «В последнее время, к сожалению, Wall Street Journal любит заниматься pulp fiction», — заявил Песков.



Самолет, на борту которого находились Пригожин, его правая рука Дмитрий Уткин и ещё восемь человек, включая трёх членов экипажа, разбился 23 августа в Тверской области. Погибли все.



Кремль отрицает причастность к катастрофе. Владимир Путин позже заявил, что в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат, а внешнего воздействия на самолет не было. Следственный комитет возбудил дело, о результатах которого ничего не известно.

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