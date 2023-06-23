Пригожин против Минобороны. Что происходит на России?

Вскоре ситуацию начал комментировать и сам Пригожин, в телеграм-канале пресс-службы которого стали появляться его аудиосообщения. В первом он заявил о ракетном ударе, который «эти мрази» (Минобороны — Дождь) нанесли по тыловым лагерям «вагнеровцев». По его словам, при ударе погибло «огромное количество» бойцов.

Вместе с сообщением в телеграм-канале было опубликовано видео, в котором была показана лесная дорога (но воронок от снарядов на ней не видно), а голоса мужчин за кадром обсуждали, что по базе ****** (ударили).

Расследователь Bellingcat Арик Толер, проанализировавший это видео, пришел к выводу, что база, в обстреле которой Пригожин обвинил Шойгу, может быть той же базой, которую за день до этого посетил российский военкор Александр Смирнов.

Тем временем Пригожин в последующих нескольких сообщениях Пригожин прямо обвинил Шойгу в том, что тот специально прилетел в Ростов-на-Дону, чтобы «провести операцию по уничтожению „ЧВК Вагнера“». «Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Все кто хочет — присоединяйтесь, надо заканчивать с этим безобразием», — сказал он в одном из обращений. Кроме того, как заявил Пригожин, Шойгу приказал спрятать в ростовском морге две тысячи тел [погибших бойцов], которые хранятся там, чтобы не показывать потери».

На заявления Пригожина оперативно отреагировало российское Минобороны, которое назвало сообщения о ракетном ударе по лагерям «ЧВК Вагнера» «информационной провокацией» и заявило, что они не соответствуют действительности.

Действия Пригожина прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина, предпринимаются все необходимые меры.

После этого госагентства со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщили, что ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

Источник «Важных историй», близкий к администрации президента, заявил, что в Кремле «не исключают сценарий начала гражданской войны». По его словам, в АП еще неделю назад была информация о том, что Пригожин что-то готовит, а видео с последствиями ракетного удара он считает инсценировкой.

«Медуза» со слов своих источников пишет, что Пригожина в Кремле считают «непредсказуемым и малоуправляемым», и «если он не блефует, разбираться будут силовики».

Собеседник в провластном СМИ сказал «Медузе», что его издание получило от администрации президента «рекомендацию» распространять только официальную позицию министерства обороны.

Сегодня вечером 23 июня в телеграм-канале, связанном с основателем «ЧВК Вагнера» Евгением Пригожиным, появилось сообщение, что по лагерям «вагнеровцев» нанесен ракетный удар. Как утверждалось в сообщении, удар был нанесен с тыловой стороны — то есть военными Министерства обороны России.