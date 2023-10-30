Россия хочет переговоры с Западом по Украине «на реалистичных началах», — Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступая на Сяншаньском форуме в Пекине 30 октября заявил, что Россия сохраняет готовность переговоров с Западом по урегулированию украинского кризиса на "реалистичных началах". Однако таким переговорам препятствуют планы Запада по нанесению стратегического поражения России. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Глава оборонного ведомства страны-агрессора отметил, что Москва готова к обсуждению любых вопросов безопасности, если диалог будет построен на принципах равноправия и уважения сторон. Но нынешняя позиция Запада, которая якобы основана на желании нанести России стратегическое поражение, делает невозможным плодотворные переговоры.

"Без пересмотра Западом своей деструктивной линии, которая предусматривает нанесение России стратегического поражения, плодотворные переговоры в этой сфере вряд ли возможны", – заявил Шойгу.



Министр также сказал о готовности Москвы к политическим дискуссиям, которые включали в себя урегулирование ситуации в Украине, а также вопросы по дальнейшему сосуществования России и западных стран.

"Сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах – как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом", — подчеркнул Шойгу.



Он добавил, что ядерным державам, которые входят в Совет безопасности ООН необходимо обеспечить равноправные отношения, поскольку они несут ответственность за глобальную безопасность во всем мире.

"Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость. Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран", — подытожил российский министр.

Главное условие Украины для проведения переговоров с Москвой

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ВСУ будут продолжать контрнаступление. Ситуация коренным образом изменится в лучшую сторону, как только Запад передаст истребители F-16 Украине.

Переговоры о прекращении огня с РФ не могут быть проведены до тех пор, пока Москва не вернет все оккупированные ею территории. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Kyodo News.

Данилов также указал на намерение Украины продолжить контрнаступление.

"В другом случае не будет никаких переговоров. Их нельзя вести, пока Россия продолжает оккупировать территорию, включая Крым", — сказал Данилов.



Он назвал президента России Владимира Путина террористом и добавил, что "современный Гитлер по имени Путин убил 500 наших детей".

Данилов заявил, что он убежден, что "ситуация коренным образом изменится", как только с Запада прибудут истребители F-16 для усиления противовоздушной обороны Украины.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина заключила неофициальное соглашение не использовать оружие, поставляемое Западом, для атак на материковую часть России. Однако Данилов предупредил, что Москва может стать мишенью для оружия отечественного производства.

Он развеял опасения, что международное внимание и поддержка ослабнут на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"В отношениях с Соединенными Штатами и Европой не произошло никаких изменений. Сотрудничество продолжается, и мы получаем помощь", — отметил он.



Что касается укрепления связей между Россией и Китаем, Данилов заявил, что Москва "потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны, как Китай, Северная Корея и Иран".

Напомним, 13 октября в МИД рассказали, почему опасно замораживать войну в Украине. По словам Дмитрия Кулебы, цели Кремля куда шире, чем захват Украины. Поэтому только безоговорочная победа Киева поможет остановить и "отрезвить" Россию.

Президент Владимир Зеленский исключил любые мирные переговоры до восстановления полной территориальной целостности Украины, включая Крым. Он отметил, что все хотят, чтобы был счастливый конец, однако операция защитников — не 1,5-часовой фильм.