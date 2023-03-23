В Белом доме назвали «идиотом» российского летчика, который врезался в американский беспилотник в Черном море

Таким образом представитель американской администрации Джон Кирби прокомментировал информацию о награждении этого летчика в России (Шойгу вручил пилотам Су-27, принимавшим участие в инциденте, ордены Мужества).

"Я не знаю ни одной армии, ни одного военно-воздушного флота в мире, который наградил бы летчика за столкновение с беспилотником. Если это храбрость, тогда, я думаю, у них другое определение этого понятия", - добавил он.

Напомним, Шойгу вручил ордена Мужества лётчикам Су-27, которые сбили американский фотокамеру с пропеллером над Чёрным морем. Награды получили майор Сергей Попов и майор Василий Вавилов.





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