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В Белом доме назвали «идиотом» российского летчика, который врезался в американский беспилотник в Черном море

Сегодня, 13:06:14 55 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Белом доме назвали «идиотом» российского летчика, который врезался в американский беспилотник в Черном море

Сегодня утром в Белом доме, отвечая на комментарии назвали «идиотом» российского летчика, который врезался в американский БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море 
 
Таким образом представитель американской администрации Джон Кирби прокомментировал информацию о награждении этого летчика в России (Шойгу вручил пилотам Су-27, принимавшим участие в инциденте, ордены Мужества).
 
"Я не знаю ни одной армии, ни одного военно-воздушного флота в мире, который наградил бы летчика за столкновение с беспилотником. Если это храбрость, тогда, я думаю, у них другое определение этого понятия", - добавил он.
 
Напомним, Шойгу вручил ордена Мужества лётчикам Су-27, которые сбили американский фотокамеру с пропеллером над Чёрным морем. Награды получили майор Сергей Попов и майор Василий Вавилов.

 
Тэги: беспилотники, россия, Шойгу, США, Черное море
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