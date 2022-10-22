10 иранских инструкторов, обучавших россиян управлению беспилотников «Шахид», убиты в Украине

Издание подчеркивает, что таким образом подтверждается информация Минобороны Украины и Пентагона о том, что в войне с Украиной Россия не только применяет иранские беспилотники Shahed-136, но и пользуется услугами инструкторов из этой страны.

Кроме того, официальный Киев считает, что Иран использует Украину как полигон для испытаний своих дронов-камикадзе, чтобы подготовиться к ударам бесппилотников по Израилю в будущем.

12 октября источники Минобороны Украины сообщили, что на территории аннексированных Россией Крыма и Херсонской области присутствуют иранские инструкторы. Причем они не только обучают российский военных осваивать БПЛА, но и координируют полеты дронов при атаках на объекты в Николаеве и Одессе.

Хотя власти Ирана отрицают поставки своей техники в Россию, страна-агрессор активно применяет беспилотные летательные аппараты Shahed-136, которые на территории Украины используются под маркой «Герань-2».

По данным The Washington Post, Иран не ограничится поставками российской армии своих беспилотников. Издание утверждает, что Исламская республика подписала контракт с Россией на поставку баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar дальностью 300 и 700 километров для войны в Украине.

Накануне Иран попросил своих граждан покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну из соображений безопасности. В министерстве иностранных дел Исламской республики добавили, что соотечественникам рекомендуется выехать в другие страны, чтобы «сохранить свои жизни».