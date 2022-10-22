10 иранских инструкторов, обучавших россиян управлению беспилотников «Шахид», убиты в Украине

В ходе войны в Украине убиты десять иранских инструкторов, обучавших российских военных управлению беспилотными летательными аппаратами производства Исламской республики. Об этом сообщает
The Jerusalem Post со ссылкой на украинских чиновников.
Издание подчеркивает, что таким образом подтверждается информация Минобороны Украины и Пентагона о том, что в войне с Украиной Россия не только применяет иранские беспилотники Shahed-136, но и пользуется услугами инструкторов из этой страны.
Кроме того, официальный Киев считает, что Иран использует Украину как полигон для испытаний своих дронов-камикадзе, чтобы подготовиться к ударам бесппилотников по Израилю в будущем.
12 октября источники Минобороны Украины сообщили, что на территории аннексированных Россией Крыма и Херсонской области присутствуют иранские инструкторы. Причем они не только обучают российский военных осваивать БПЛА, но и координируют полеты дронов при атаках на объекты в Николаеве и Одессе.
Хотя власти Ирана отрицают поставки своей техники в Россию, страна-агрессор активно применяет беспилотные летательные аппараты Shahed-136, которые на территории Украины используются под маркой «Герань-2».
По данным The Washington Post, Иран не ограничится поставками российской армии своих беспилотников. Издание утверждает, что Исламская республика подписала контракт с Россией на поставку баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar дальностью 300 и 700 километров для войны в Украине.
Накануне Иран попросил своих граждан покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну из соображений безопасности. В министерстве иностранных дел Исламской республики добавили, что соотечественникам рекомендуется выехать в другие страны, чтобы «сохранить свои жизни».