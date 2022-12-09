Украинские инженеры рассказали о беспилотниках, созданных для ударов по военным объектам на России

Военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях могли быть атакованы беспилотниками, созданными украинскими властями совместно с частным бизнесом, сообщил Financial Times анонимный советник правительства Украины по обороне.
По его словам, в рамках этой инициативы возможно «часто» производить подобные беспилотники.
Собеседник газеты уточнил, что дроны не являются разработкой «Укроборонпрома», как допускали некоторые аналитики, и не являются модификацией советского беспилотника, как утверждало Минобороны России.
Он также предположил, что эти беспилотники используют технологию инерциальной навигации, позволяющей двигаться в направлении цели без спутникового соединения, что существенно осложняет их перехват. «Эта технология достаточно точна, чтобы послать человека в ракете на Луну, а это значительно сложнее, чем ударить по крупной российской авиабазе на расстоянии в тысячу километров», — пояснил собеседник FT.
Тот же советник пояснил, что удары по авиабазам являются частью новой тактики Киева, направленной на срыв военного планирования Москвы и воздействие на общественное мнение через демонстрацию, что в России нет объектов, полностью защищенных от ударов ВСУ.
«У нас нет ограничений по дальности [нанесения удара], и скоро мы сможем поражать любые цели на территории России, в том числе в Сибири», — сказал он.
Украинский инженер, создающий дроны для нужд армии, сообщил газете, что беспилотники, использованные для атак на две российские авиабазы, могли развивать скорость близкую к скорости звука.
Взрывы на военных аэродромах Дягилево и Энгельс
В понедельник произошли взрывы на двух военных аэропортах — «Дягилево» под Рязанью и «Энгельс-2» под Саратовом. Спутниковые снимки и фотографии очевидцев показывали, что в результате взрывов были повреждены несколько военных самолетов.
По версии Минобороны, удары были нанесены реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства. В российских телеграм-каналах предположили, что это были модифицированные беспилотники Ту-141 «Стриж».
OSINT-аналитик, ветеран армии США Генри Шлоттман ранее сообщил, что в случае, если удары по аэродромам наносили построенные Украиной беспилотники, такие БПЛА могут иметь дальность действия до 1000 километров и способны нести боеголовку весом 75 килограммов. Создание аппарата именно с такими характеристиками анонсировал концерн «Укроборонпром» в октябре 2022 года.
Заявления украинских властей по резонансным атакам в России не всегда находят подтверждение в дальнейшем. В частности, Киев официально отрицал причастность к взрыву Крымского моста и убийству Дарьи Дугиной. Однако о том, что за подрывом моста стоит СБУ, сообщали со ссылкой на источники как украинские СМИ, так и The New York Times. NYT также сообщала со ссылкой на доклад, распространенный в Белом доме, что спецслужбы США считают, что часть украинского правительства санкционировала взрыв автомобиля под Москвой, в результате которого погибла Дугина.
С аэродромов в Рязани и Энгельсе пропала часть самолетов
С военных аэродромов в Рязани и Энгельсе после атаки украинских беспилотников пропала часть бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22М. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.
Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов в среду опубликовал свежие снимки (на фото ниже) аэродрома «Дягилево» в Рязани. На них видно, что после 1 декабря, когда были сделаны предыдущие спутниковые снимки, с базы пропали несколько бомбардировщиков Ту-22М.
Накануне проект «Схемы» выложил фотографии аэродрома в Энгельсе Саратовской области. Согласно сделанным утром 6 декабря снимкам, на аэродроме было на шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 меньше, чем на фото от 4 декабря.
После взрывов на аэродромах военные эксперты в разговоре с «Агентством» допускали, что России, вероятно, придется передислоцировать свою авиацию на более удаленные от украинской границы базы, чтобы вывести ее из-под новых ударов. Это в свою очередь может вызвать трудности с обслуживанием бомбардировщиков, отмечали собеседники.
В понедельник произошли взрывы на двух военных аэропортах — «Дягилево» под Рязанью и «Энгельс-2» под Саратовом. Спутниковые снимки и сделанные на местах фотографии показывали, что в результате взрывов были повреждены военные самолеты.
По версии Минобороны рф, удары были нанесены реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства. Вероятно, это были модифицированные беспилотники Ту-141 «Стриж».
На следующий день взрыв произошел на еще одном аэродроме — в Курской области, которая граничит с Украиной.