Украинские инженеры рассказали о беспилотниках, созданных для ударов по военным объектам на России

Военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях могли быть атакованы беспилотниками, созданными украинскими властями совместно с частным бизнесом, сообщил Financial Times анонимный советник правительства Украины по обороне.

По его словам, в рамках этой инициативы возможно «часто» производить подобные беспилотники.

Собеседник газеты уточнил, что дроны не являются разработкой «Укроборонпрома», как допускали некоторые аналитики, и не являются модификацией советского беспилотника, как утверждало Минобороны России.

Он также предположил, что эти беспилотники используют технологию инерциальной навигации, позволяющей двигаться в направлении цели без спутникового соединения, что существенно осложняет их перехват. «Эта технология достаточно точна, чтобы послать человека в ракете на Луну, а это значительно сложнее, чем ударить по крупной российской авиабазе на расстоянии в тысячу километров», — пояснил собеседник FT.

Тот же советник пояснил, что удары по авиабазам являются частью новой тактики Киева, направленной на срыв военного планирования Москвы и воздействие на общественное мнение через демонстрацию, что в России нет объектов, полностью защищенных от ударов ВСУ.

«У нас нет ограничений по дальности [нанесения удара], и скоро мы сможем поражать любые цели на территории России, в том числе в Сибири», — сказал он.



Украинский инженер, создающий дроны для нужд армии, сообщил газете, что беспилотники, использованные для атак на две российские авиабазы, могли развивать скорость близкую к скорости звука.

Взрывы на военных аэродромах Дягилево и Энгельс

В понедельник произошли взрывы на двух военных аэропортах — «Дягилево» под Рязанью и «Энгельс-2» под Саратовом. Спутниковые снимки и фотографии очевидцев показывали, что в результате взрывов были повреждены несколько военных самолетов.



По версии Минобороны, удары были нанесены реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства. В российских телеграм-каналах предположили, что это были модифицированные беспилотники Ту-141 «Стриж».

OSINT-аналитик, ветеран армии США Генри Шлоттман ранее сообщил, что в случае, если удары по аэродромам наносили построенные Украиной беспилотники, такие БПЛА могут иметь дальность действия до 1000 километров и способны нести боеголовку весом 75 килограммов. Создание аппарата именно с такими характеристиками анонсировал концерн «Укроборонпром» в октябре 2022 года.