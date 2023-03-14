Российский истребитель над Черным морем сбил американский беспилотник. Ждать ли эскалации?

Российский истребитель Су-27 при перехвате над Черным морем повредил винт американскому разведывательному дрону MQ-9 Reaper, после чего последний пришлось затопить, сообщило во вторник европейское командование армии США в Европе.



Это лишь один из многих перехватов, совершенных российскими самолетами над Черным морем в последние недели, сообщил Белый дом. Иную версию озвучила Москва – беспилотник затонул в результате «резкого маневрирования». Из заявления российского ведомства может также следовать, что одной из причин перехвата могли стать разногласия по поводу границ России, связаные с аннексией Крыма в 2014 году.

Детали

​​​​​​Первым об авиаинциденте примерно в 19 часов по московскому времени сообщил Вашингтон. Как следовало из сообщение армии США, в 09:03 утра по московскому времени два российских истребителя СУ-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный перехват» американского дрона, в результате чего один из самолетов задел винт MQ-9, вынудив США затопить беспилотник. По версии американской стороны, авиаинцидент произошел в международных водах.

Перед столкновением российские истребители несколько раз сбрасывали топливо и пролетали перед дроном «в безрассудной, небезопасной с точки зрения экологии и непрофессиональной манере», говорится в сообщении армии США. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Б. Хекера, действия российских пилотов «едва не привели к крушению обоих самолетов».

В 20:08 сообщение об авиаинциденте появилось на ленте ТАСС. Агентство процитировало пресс-релиз командования армии США, но опустило деталь о сбросе топлива на беспилотник.

Не говорилось об этом и в официальной российской версии, появившейся в 21:38 в телеграм-канале Минобороны. Из публикации также следовало, что MQ-9 летел в направлении границы России «над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова». Полет «осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции».

По данным Минобороны России, российские самолеты были подняты для «идентификации нарушителя», после чего беспилотник «в результате резкого маневрирования... перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». Российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали «с беспилотным летательным аппаратом в контакт», подчеривается в пресс-релизе.

Если в сообщении Минобороны России место авиаинцидента называется точно, то это означает, что он произошел рядом с Крымом, который Россия считает российским, а США и большинство других стран мира – украинским. В 2021 году нечто похожее произошло с британским эсминцем Defender, следовавшим из Одессы в Батуми. Он прошел у побережья Крыма, что Москва расценила как заход в свои территориальные воды. Лондон же настаивал, что это территориальные воды Украины.

Будет ли эскалация?

В пресс-релизе европейского командования армии США говорится, что такие действия «могут привести к просчетам и непреднамеренной эскалации».

Впрочем, пока в Вашингтоне не стали драматизировать произошедшее. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что в последние недели перехваты российскими самолетами стали «нередким явлением», но впервые такой перехват привел к затоплению американского дрона. По словам Кирби, США продолжат разведывательные полеты над Черным морем. Он добавил, что Госдепартамент США планирует связаться с российской стороной и выразить обеспокоенность по поводу произошедшего.

Госдеп также вызвал посла России в США Анатолия Антонова в связи с инцидентом.