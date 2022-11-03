Американские чиновники разошлись в оценке угрозы ядерного удара после секретного доклада разведки

Оценка Национального совета по разведке США, в которой говорилось об обсуждении возможного применения ядерного оружия российским военным руководством, — это не точные разведданные, а анализ американских чиновников. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, ознакомившиеся с докладом.

Детали

Разговоры, о которых шла речь в документе, могли быть вырваны из контекста и не обязательно указывают на то, что Россия готовится применить ядерное оружие, считают некоторые собеседники телеканала.

В то же время у ряда сотрудников Белого дома доклад разведки вызвал беспокойство, поскольку он дает редкую возможность ознакомиться с разговорами между высокопоставленными российскими генералами и показывает их растущее разочарование по поводу потерь России на поле боя в Украине. Некоторые собеседники CNN переживают, что это разочарование может перерасти в отчаяние.

Кроме того, источники канала беспокоятся о том, что объявление об аннексии четырех украинских регионов может говорить о том, что Москва готова принять крайние меры для защиты этой территории.

Вашингтон продолжает следить за происходящим в Херсонской области и возможным отступлением России. Чиновники, с которыми поговорил CNN, обеспокоены тем, что, если Украина нанесет унизительное поражение российским войскам в регионе, это может стать для Путина спусковым крючком к применению тактического ядерного оружия.

Контекст

В среду The New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США сообщила, что, по данным американской разведки, представители российского военного руководства не так давно обсудили вопрос применения ядерного оружия. Путин в этих разговорах, по данным Вашингтона, не участвовал. Тем не менее, свидетельств того, что российская армия принимает какие-либо меры для подготовки тактического ядерного удара, официальные лица США пока не видят, писала газета. Сам факт обсуждения может говорить в первую очередь о разочаровании российскими генералами из-за провалов на фронте.

После публикации NYT официальный представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что Вашингтон до сих пор не видит подготовки к использованию ядерного оружия со стороны Москвы.

Источники канала подчеркивают, что Херсон не является единственным центром внимания разведки.